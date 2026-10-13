Demoras en Circunvalación por un choque entre camiones, cereal derramado y un colectivo averiado
La circulación en sentido norte-sur presenta largas filas y marcha lenta. Recomiendan buscar caminos alternativos para evitar mayores demoras.
13/10/2026 | 08:21Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Demoras en la zona de Circunvalación.
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Audio. Demoras en Circunvalación por un choque entre camiones, cereal derramado y un colectivo averiado
Cadena 3 Rosario
Avenida Circunvalación de Rosario presenta importantes demoras este martes por la mañana debido a dos incidentes con camiones que complican la circulación en sentido norte-sur, hacia el sur de la ciudad.
Los inconvenientes se registran entre las avenidas Godoy y Uriburu, donde el tránsito está muy congestionado y se forman largas filas de vehículos. La situación afecta a quienes circulan por uno de los principales corredores viales de Rosario.
Ante las demoras, se recomienda circular con precaución, reducir la velocidad y, en lo posible, buscar vías alternativas para evitar la zona afectada.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la Avenida Circunvalación de Rosario? Se registraron importantes demoras debido a un choque entre camiones, la pérdida de cereal y un colectivo con desperfecto mecánico.
¿Quiénes estaban involucrados en los incidentes? Dos camiones y un colectivo fueron los vehículos implicados en los problemas de tránsito.
¿Cuándo sucedieron los incidentes? Los incidentes ocurrieron este martes por la mañana, alrededor de las 5.
¿Dónde se registraron las demoras? Las demoras afectaron principalmente el sentido desde Victoria hacia el puerto de Rosario.
¿Por qué se generaron las demoras? Las demoras fueron causadas por un choque, un transporte que perdió cereal y un colectivo con problemas mecánicos.