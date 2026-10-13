Demoras en Circunvalación por un choque entre camiones, cereal derramado y un colectivo averiado

Avenida Circunvalación de Rosario presenta importantes demoras este martes por la mañana debido a dos incidentes con camiones que complican la circulación en sentido norte-sur, hacia el sur de la ciudad.

Los inconvenientes se registran entre las avenidas Godoy y Uriburu, donde el tránsito está muy congestionado y se forman largas filas de vehículos. La situación afecta a quienes circulan por uno de los principales corredores viales de Rosario.

Ante las demoras, se recomienda circular con precaución, reducir la velocidad y, en lo posible, buscar vías alternativas para evitar la zona afectada.

Informe de Fernando Carrafiello.