Víctimas del Instituto Próvolo buscan reunirse con el Papa durante su visita a Argentina sobre abuso

A diez años de conocido el escándalo de abusos, las víctimas del Instituto Próvolo buscan mantener una reunión privada con el Papa durante su visita a la Argentina.

El abogado Sergio Salinas, querellante en la causa, expresó: "Cuando yo estuve con el Papa el año pasado, le molestó que las víctimas del Próvolo, cuando fueron a Roma años atrás, no fueron recibidas por las autoridades de la iglesia. Eso le molestó y entendimos que su interés siempre era estar con las víctimas".

Salinas agregó: "A raíz de que el Papa dice que va a venir a Argentina, Uruguay y Perú, nosotros representamos a muchas víctimas, además de la del Próvolo. Hicimos una presentación formal y la respuesta que a mí me da Colombo al día de la fecha fue que entregó la carta, así como escuchan".

El abogado también comentó: "No sabemos si se la ha entregado a un buzón, al Papa, lo que fuera".

Es importante recordar que hay cuatro religiosos condenados por los abusos sexuales: los curas Horacio Corbacho, Nicolás Corradi y Jorge Bordón, más la monja Kumiko Kosaka.

Informe de Facundo Di María