Víctimas del Instituto Próvolo buscan reunirse con el Papa durante su visita a Argentina sobre abuso
A diez años del escándalo de abusos en el Instituto Próvolo, las víctimas solicitan una audiencia privada con el Papa durante su visita a Argentina para exponer su situación.
30/10/2026 | 14:52Redacción Cadena 3
FOTO: Víctimas del Instituto Próbolo buscan reunirse con el Papa
-
Audio. Víctimas del Instituto Próbolo buscan reunirse con el Papa durante su visita a Argentina sobre abusos
Panorama Federal
A diez años de conocido el escándalo de abusos, las víctimas del Instituto Próvolo buscan mantener una reunión privada con el Papa durante su visita a la Argentina.
El abogado Sergio Salinas, querellante en la causa, expresó: "Cuando yo estuve con el Papa el año pasado, le molestó que las víctimas del Próvolo, cuando fueron a Roma años atrás, no fueron recibidas por las autoridades de la iglesia. Eso le molestó y entendimos que su interés siempre era estar con las víctimas".
Salinas agregó: "A raíz de que el Papa dice que va a venir a Argentina, Uruguay y Perú, nosotros representamos a muchas víctimas, además de la del Próvolo. Hicimos una presentación formal y la respuesta que a mí me da Colombo al día de la fecha fue que entregó la carta, así como escuchan".
El abogado también comentó: "No sabemos si se la ha entregado a un buzón, al Papa, lo que fuera".
Es importante recordar que hay cuatro religiosos condenados por los abusos sexuales: los curas Horacio Corbacho, Nicolás Corradi y Jorge Bordón, más la monja Kumiko Kosaka.
Informe de Facundo Di María
Lectura rápida
¿Qué buscan las víctimas del Instituto Próbolo? Mantener una reunión privada con el Papa durante su visita a la Argentina.
¿Quién es el abogado que representa a las víctimas? El abogado Sergio Salinas es el querellante en la causa.
¿Cuándo se reunirá el Papa con las víctimas? Durante su visita a la Argentina, Uruguay y Perú.
¿Qué respuesta recibió Salinas sobre la carta enviada al Papa? Recibió confirmación de que Colombo entregó la carta, pero no sabe a quién se la dio.
¿Cuántos religiosos están condenados por abusos sexuales? Cuatro religiosos están condenados: los curas Horacio Corbacho, Nicolás Corradi, Jorge Bordón y la monja Kumiko Kosaka.