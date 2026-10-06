Un policía de 23 años lucha por su vida tras un disparo accidental en Tucumán

FOTO: Un joven agente se encuentra en terapia intensiva tras un disparo accidental

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Un policía de 23 años lucha por su vida tras recibir un disparo de arma de fuego en una garita de la calle Charcas y Payajes Díaz Vélez en Tucumán.

El hecho ocurrió esta madrugada durante el servicio, cuando un compañero habría accionado de forma accidental o involuntaria su arma reglamentaria.

El agente ingresó al Hospital Centro de Salud en estado de shock, con una grave lesión abdominal en estómago y páncreas.

Tras una cirugía de urgencia, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos con asistencia respiratoria.

La subdirectora médica, Sylvia Sarabia, dio el último parte médico y confirmó que el paciente presenta una leve mejoría clínica, aunque su pronóstico sigue siendo reservado.

Informe de Gabriel Melián