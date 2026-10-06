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Un policía de 23 años lucha por su vida tras un disparo accidental en Tucumán

El efectivo está grave, aunque presenta una leve mejoría tras una cirugía. Su pronóstico sigue siendo reservado.

06/10/2026 | 14:54Redacción Cadena 3

Perspectiva Tucumán

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    Audio. Un policía de 23 años lucha por su vida tras un disparo accidental en Tucumán

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Un policía de 23 años lucha por su vida tras recibir un disparo de arma de fuego en una garita de la calle Charcas y Payajes Díaz Vélez en Tucumán.

El hecho ocurrió esta madrugada durante el servicio, cuando un compañero habría accionado de forma accidental o involuntaria su arma reglamentaria.

El agente ingresó al Hospital Centro de Salud en estado de shock, con una grave lesión abdominal en estómago y páncreas.

Tras una cirugía de urgencia, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos con asistencia respiratoria.

La subdirectora médica, Sylvia Sarabia, dio el último parte médico y confirmó que el paciente presenta una leve mejoría clínica, aunque su pronóstico sigue siendo reservado.

Informe de Gabriel Melián

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un policía recibió un disparo en una garita en Tucumán.

¿Quién está involucrado? Un policía de 23 años y un compañero que disparó accidentalmente.

¿Cuándo sucedió? El hecho ocurrió esta madrugada.

¿Dónde tuvo lugar? En la calle Charcas y Payajes Díaz Vélez, Tucumán.

¿Cómo se encuentra el herido? Está en la Unidad de Cuidados Intensivos tras una cirugía de urgencia.

¿Por qué es importante? Su pronóstico es reservado, aunque presenta una leve mejoría clínica.

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