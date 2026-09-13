FOTO: Hallaron casi una tonelada de marihuana en un campo del norte de Santa Fe

Un cargamento de casi una tonelada de marihuana fue encontrado en las últimas horas en un establecimiento rural ubicado en el norte de la provincia de Santa Fe.

El hallazgo se produjo en la localidad de Berna, cuando un trabajador del campo advirtió la presencia de varios bultos sospechosos en las inmediaciones del ingreso al predio.

El establecimiento se encuentra a la vera de la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 763. Ante la situación, se dio aviso a las autoridades y efectivos de Gendarmería intervinieron para verificar el contenido de los paquetes.

El procedimiento continuó en la Comisaría Sexta de Malabrigo, donde se realizó el conteo y pesaje de la sustancia. De acuerdo con las pericias efectuadas, se secuestraron 941 kilos y medio de marihuana.

Por disposición de la Fiscalía, el cargamento quedó secuestrado y bajo custodia de Gendarmería, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del hallazgo.

La principal incógnita que buscan resolver los investigadores es cómo llegó semejante cantidad de droga hasta el establecimiento rural y quiénes participaron de su traslado. Por ahora, no trascendieron mayores detalles sobre el origen del cargamento ni sobre posibles responsables.

El caso quedó bajo investigación judicial y se procura reconstruir los movimientos que precedieron al hallazgo realizado por el trabajador rural.

Informe de Emiliano Guardia.