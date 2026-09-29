El abusador serial de Guaymallén seguirá en prisión: le negaron la domiciliaria

FOTO: El juez rechaza la prisión domiciliaria de un abusador serial

Le negaron la prisión domiciliaria al abusador serial del barrio Unimeb en Guaymallén. De esta manera, Jorge Elías Ramón, de 74 años, continuará cumpliendo su condena de 26 años en la cárcel.

El depredador sexual hizo un tratamiento especial dentro del penal y hasta les pidió disculpas a sus víctimas. Sin embargo, el juez de ejecución, Gustavo Feldman, dictaminó en contra del pedido presentado por el abogado defensor.

En el mismo sentido, la jueza Cristina Pietrasanta también rechazó la solicitud de prisión domiciliaria, dejando claro que la seguridad de la comunidad se prioriza en este tipo de decisiones.

Informe de Facundo Di María