El abusador serial de Guaymallén seguirá en prisión: le negaron la domiciliaria
Jorge Elías Ramón, condenado por abuso, continuará en prisión tras el rechazo de su solicitud de domiciliaria. La justicia prioriza la seguridad ante su historial delictivo.
29/09/2026 | 13:51Redacción Cadena 3
FOTO: El juez rechaza la prisión domiciliaria de un abusador serial
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Audio. El abusador serial de Guaymallén seguirá en prisión: la justicia prioriza la seguridad
Panorama Federal
Le negaron la prisión domiciliaria al abusador serial del barrio Unimeb en Guaymallén. De esta manera, Jorge Elías Ramón, de 74 años, continuará cumpliendo su condena de 26 años en la cárcel.
El depredador sexual hizo un tratamiento especial dentro del penal y hasta les pidió disculpas a sus víctimas. Sin embargo, el juez de ejecución, Gustavo Feldman, dictaminó en contra del pedido presentado por el abogado defensor.
En el mismo sentido, la jueza Cristina Pietrasanta también rechazó la solicitud de prisión domiciliaria, dejando claro que la seguridad de la comunidad se prioriza en este tipo de decisiones.
Informe de Facundo Di María
Lectura rápida
¿Qué se le negó a Jorge Elías Ramón? Se le negó la prisión domiciliaria.
¿Quién es el juez que dictaminó en contra del pedido? El juez de ejecución es Gustavo Feldman.
¿Cuál es la condena de Jorge Elías Ramón? Su condena es de 26 años en la cárcel.
¿Qué priorizó la jueza Cristina Pietrasanta en su decisión? Priorizó la seguridad de la comunidad.
¿Quién informó sobre este caso? El informe fue realizado por Facundo Di María.