En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Argentina Buenos Aires

En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Panorama Federal

El abusador serial de Guaymallén seguirá en prisión: le negaron la domiciliaria

Jorge Elías Ramón, condenado por abuso, continuará en prisión tras el rechazo de su solicitud de domiciliaria. La justicia prioriza la seguridad ante su historial delictivo.

29/09/2026 | 13:51Redacción Cadena 3

Perspectiva Mendoza

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El juez rechaza la prisión domiciliaria de un abusador serial

FOTO: El juez rechaza la prisión domiciliaria de un abusador serial

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. El abusador serial de Guaymallén seguirá en prisión: la justicia prioriza la seguridad

    Panorama Federal

    Episodios

Le negaron la prisión domiciliaria al abusador serial del barrio Unimeb en Guaymallén. De esta manera, Jorge Elías Ramón, de 74 años, continuará cumpliendo su condena de 26 años en la cárcel.

El depredador sexual hizo un tratamiento especial dentro del penal y hasta les pidió disculpas a sus víctimas. Sin embargo, el juez de ejecución, Gustavo Feldman, dictaminó en contra del pedido presentado por el abogado defensor.

En el mismo sentido, la jueza Cristina Pietrasanta también rechazó la solicitud de prisión domiciliaria, dejando claro que la seguridad de la comunidad se prioriza en este tipo de decisiones.

Informe de Facundo Di María

Lectura rápida

¿Qué se le negó a Jorge Elías Ramón? Se le negó la prisión domiciliaria.

¿Quién es el juez que dictaminó en contra del pedido? El juez de ejecución es Gustavo Feldman.

¿Cuál es la condena de Jorge Elías Ramón? Su condena es de 26 años en la cárcel.

¿Qué priorizó la jueza Cristina Pietrasanta en su decisión? Priorizó la seguridad de la comunidad.

¿Quién informó sobre este caso? El informe fue realizado por Facundo Di María.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf