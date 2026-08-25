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Detuvieron a una pareja por abandono de persona tras hallar a una niña de 5 años sola en la calle

Una mujer de 38 años y su pareja, de 32, están en prisión preventiva por abandono de persona, tras hallarse a una niña de 5 años sola en Orán. La denuncia fue realizada por una vecina.

25/08/2026 | 13:33Redacción Cadena 3

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Una niña de 5 años es hallada sola y desorientada

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  1.

    Audio. Detuvieron a una pareja por abandono de persona tras hallar a una niña de 5 años sola en la calle

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Una mujer de 38 años y su pareja, de 32, cumplen prisión preventiva como presuntos autores del delito de abandonos de persona. Esto ocurre tras una denuncia realizada por otra mujer luego de que su hermana, una niña de 5 años, fuera encontrada caminando sola por la calle.

Según la denuncia, el 26 de julio de este año, en Barrio 4 de Junio de Orán, una vecina se comunicó con la denunciante para informarle que había encontrado a la niña desorientada y llorando. La vecina también mencionó que no sería la primera vez que la pequeña estaba sola en la calle.

Además, la denunciante observó a la acusada junto a su pareja consumiendo bebidas alcohólicas en su casa en reiteradas ocasiones.

Informe de Elisa Zamora

Lectura rápida

¿Qué delito se les imputa a la pareja? La pareja es acusada de abandonar a una persona, en este caso, una niña de 5 años.

¿Quién realizó la denuncia? La denuncia fue realizada por una mujer, hermana de la niña encontrada sola.

¿Cuándo ocurrió el hallazgo de la niña? La niña fue encontrada el 26 de julio de este año.

¿Dónde fue encontrado el niño? La niña fue hallada en Barrio 4 de Junio de Orán.

¿Cómo se enteró la denunciante de la situación? Una vecina se comunicó con la denunciante para informarle que había encontrado a la niña desorientada y llorando.

¿Por qué se considera que la pareja es culpable? La denunciante observó a la pareja consumiendo bebidas alcohólicas en su casa en reiteradas ocasiones.

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