Detuvieron a una pareja por abandono de persona tras hallar a una niña de 5 años sola en la calle

Una mujer de 38 años y su pareja, de 32, cumplen prisión preventiva como presuntos autores del delito de abandonos de persona. Esto ocurre tras una denuncia realizada por otra mujer luego de que su hermana, una niña de 5 años, fuera encontrada caminando sola por la calle.

Según la denuncia, el 26 de julio de este año, en Barrio 4 de Junio de Orán, una vecina se comunicó con la denunciante para informarle que había encontrado a la niña desorientada y llorando. La vecina también mencionó que no sería la primera vez que la pequeña estaba sola en la calle.

Además, la denunciante observó a la acusada junto a su pareja consumiendo bebidas alcohólicas en su casa en reiteradas ocasiones.

Informe de Elisa Zamora