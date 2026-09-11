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Caída del 4,5% en la construcción en Mendoza: comerciantes preocupados por la tendencia negativa

La actividad de la construcción en Mendoza experimenta una caída del 4,5% en julio. La baja de ventas de materiales se hace evidente y los comerciantes expresan preocupación.

11/09/2026 | 13:27Redacción Cadena 3

Perspectiva Mendoza

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Construcción en Mendoza: caída alarmante

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La actividad de la construcción en Mendoza registra una caída del 4,5% durante el mes de julio, según el último dato oficial. Esta disminución también se manifiesta en la baja de ventas de materiales.

Juan Mir, dueño de un corralón, comenta sobre la situación: "Cada aumento implica una reducción de ventas, la gente siempre se está restringiendo, así que es un tema que realmente mes a mes la caída se va notando cada vez más".

El panorama se torna cada vez más preocupante para los comerciantes del sector, quienes observan cómo la tendencia a la baja persiste, afectando la dinámica del mercado en la región.

Informe de Facundo Di María

Lectura rápida

¿Qué se reporta sobre la construcción en Mendoza? Se reporta una caída del 4,5% en la actividad de la construcción durante julio.

¿Quién es Juan Mir? Es un comerciante y dueño de un corralón que comenta sobre la situación del sector.

¿Cuándo se observa la caída en la construcción? La caída se observa durante el mes de julio.

¿Dónde se está produciendo esta situación? En la provincia de Mendoza, Argentina.

¿Por qué es preocupante la situación para los comerciantes? Porque la tendencia a la baja en ventas de materiales persiste, afectando la dinámica del mercado.

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