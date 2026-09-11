Caída del 4,5% en la construcción en Mendoza: comerciantes preocupados por la tendencia negativa

La actividad de la construcción en Mendoza registra una caída del 4,5% durante el mes de julio, según el último dato oficial. Esta disminución también se manifiesta en la baja de ventas de materiales.

Juan Mir, dueño de un corralón, comenta sobre la situación: "Cada aumento implica una reducción de ventas, la gente siempre se está restringiendo, así que es un tema que realmente mes a mes la caída se va notando cada vez más".

El panorama se torna cada vez más preocupante para los comerciantes del sector, quienes observan cómo la tendencia a la baja persiste, afectando la dinámica del mercado en la región.

Informe de Facundo Di María