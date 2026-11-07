Trump reafirma su confianza en el secretario de Defensa, a pesar de rumores de destitución

Buenos Aires, 7 noviembre (NA/Xinhua) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este viernes su confianza en el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien enfrenta amenazas de destitución y un escrutinio bipartidista tras las elecciones de medio término, según reporta CBS News.

Durante una entrevista en el programa 60 Minutos de CBS, que será emitida el domingo, Trump indicó que planea realizar cambios en su gabinete después de que los republicanos perdieran ambas cámaras del Congreso en los recientes comicios.

"Adoro a mi gabinete. Creo que son buenos", afirmó Trump. "Pero tal vez haga algunos cambios". Cuando se le preguntó si confía en Hegseth, respondió: "Sí, confío".

Las declaraciones del presidente se dan luego de que CNN reportara que varios legisladores republicanos, alarmados por las derrotas del martes, comenzaron a señalar a Hegseth como responsable de los resultados electorales.

Los republicanos incluso han comentado que la Cámara de Representantes podría votar la próxima semana sobre la destitución de Hegseth.

Tras la entrevista con CBS, Trump anunció en redes sociales que Stephen Miller asumirá el cargo de jefe de gabinete de la Casa Blanca a partir del lunes, en reemplazo de Susie Wiles.

Esta decisión se tomó luego de que Trump expresara su descontento con la estrategia que llevó a los republicanos a perder sus mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado, según fuentes cercanas al tema citadas por CNN, que añadieron que Wiles estaba entre los responsables de las derrotas republicanas.

Miller, quien era subjefe de gabinete, es uno de los colaboradores más leales de Trump y se le atribuyen las políticas de inmigración de línea dura y las medidas de deportación implementadas durante su administración.

Los medios estadounidenses interpretan el nombramiento de Miller como un refuerzo del estilo de gobierno de Trump, especialmente en relación con su agenda migratoria de mano dura.