Tiroteo en Trappes: un muerto y cuatro heridos, incluida una niña de 12 años

FOTO: Un vehículo en llamas durante una protesta, en París.

Buenos Aires, 23 de octubre (NA) -- Un hombre abrió fuego en una calle de Trappes, un municipio ubicado en el departamento de Yvelines, al suroeste de París, resultando en la muerte de una persona y heridas a otras cuatro, según reportes del diario francés Le Figaro.

El tiroteo se registró alrededor de las 10:30 hora local (08:30 GMT), y los servicios de emergencia respondieron rápidamente a la situación, como indicó el medio citado por la Agencia Noticias Argentinas.

El primer ministro de Francia, Sebastien Lecornu, confirmó las víctimas a través de la red social X, y agregó que el sospechoso fue detenido y puesto bajo custodia policial.

Este tiroteo se produce en un contexto de protestas generalizadas en Francia por el aumento del costo de vida, los precios del combustible y la falta de recursos en las escuelas, entre otros factores.

Una niña de 12 años recibió ocho impactos de bala

Durante el tiroteo, una niña de 12 años recibió ocho disparos, según informaron medios internacionales. Los incidentes ocurrieron en Trappes y La Verrière, donde el atacante fue detenido poco después en la localidad de Coignières, situada a pocos kilómetros de distancia.

El autor de los disparos disparó ráfagas de balas contra las personas en la calle, de acuerdo a lo que informó el canal BFMTV.

El alcalde de La Verrière, Nicolas Dainville, mencionó que en su municipio tres personas resultaron heridas, incluida la niña, cuya condición fue estabilizada tras recibir atención médica.

Los otros dos heridos en La Verrière son hombres de 29 y 49 años, quienes fueron trasladados a hospitales en la región de París, según Dainville, según un informe del sitio dw.

El alcalde expresó cautela respecto a la naturaleza de los hechos, pero mencionó que el atacante parecía haber seleccionado a sus víctimas basándose en el color de su piel.

Las víctimas fueron descritas como "personas de color" ("personnes de couleur", en francés).

El atacante ha sido identificado y es originario de Saint Cyr, ciudad del mismo departamento donde se produjeron los hechos.

Según otro alcalde, "quería hacer una carnicería"

"Manifiestamente disparaba al azar y con ganas de provocar una carnicería", declaró el alcalde de Trappes, Ali Rabeh, en una entrevista con BFMTV.

Rabeh añadió: "Es un milagro que no hubiera más víctimas. La persona fallecida es de origen africano y la persona en estado crítico es de origen magrebí".

El funcionario no se pronunció sobre un posible móvil racista, pero coincidió en que al menos dos de las víctimas tenían "un perfil particular".

Ali Rabeh publicó en Instagram: "Este viernes por la mañana, un individuo disparó desde su vehículo contra varias personas que se cruzaron en su camino".

Investigación por terrorismo

La Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat, por sus siglas en francés) se ha hecho cargo del caso, aunque los motivos del ataque aún son inciertos.

Se ha abierto una investigación por "asesinato en relación con una empresa terrorista", motivada por "una real o pretendida pertenencia a una raza, etnia, nación o religión determinada", según se precisó.

Francia ha enfrentado una serie de atentados yihadistas en la última década, incluyendo la matanza en París en noviembre de 2015, que dejó más de 130 muertos, según recordó el sitio RFI.

Agencia NA