Keiko Fujimori: "Millones de peruanos estamos rezando por la pronta recuperación del Papa"

La presidenta peruana Keiko Fujimori manifestó su apoyo al papa León XIV tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el martes, justo antes de su programado viaje a Uruguay, Argentina y Perú. Fujimori destacó que millones de peruanos están rezando por su pronta recuperación.

"Quiero enviar mi solidaridad a su santidad el Papa León, nos alegra saber que la operación ha sido bien realizada, que él se encuentra recuperándose; nos ha preocupado muchísimo el diagnóstico, pero quiero que el Papa sepa que desde acá, desde el Perú, somos millones de peruanos que estamos rezando y orando por su pronta recuperación", afirmó Fujimori, según informaron Agencia Andina y Noticias Argentinas.

La mandataria señaló que estará atenta a los comunicados del Vaticano sobre la salud del pontífice, ya que su recuperación podría tomar varias semanas más de lo previsto, según el informe.

"Por lo tanto entendemos también que podría haber algún cambio en el calendario de su visita. Esperemos que su recuperación sea pronto, que sea inminente y que su visita se pueda realizar; pero entenderemos también en caso contrario. Acá lo importante es que su santidad, el Papa, recupere su salud", añadió.

Más temprano, Fujimori convocó a la ciudadanía a sumarse a una gran cadena de fe y oración por la recuperación del pontífice, nacido en Estados Unidos y naturalizado peruano.

"Hoy, más que nunca, unamos nuestra fe en una gran cadena de oración. Que nuestro Señor de los Milagros escuche nuestras súplicas y lo acompañe en este difícil momento", publicó la mandataria en la red X.

Fujimori también destacó el vínculo espiritual y el afecto hacia el papa, al recordar que mantiene un lazo cercano con el país: Robert Prevost, nombre secular de León XIV, desempeñó más de 20 años de labor pastoral en Perú.

"Santo Padre, esta tierra, que también es su hogar, lo abraza con inmenso cariño. Hoy nos toca acompañarlo con nuestras oraciones, así como usted tantas veces nos ha acompañado con las suyas", concluyó la jefa de Estado peruana.