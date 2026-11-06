Hegseth, aislado tras la derrota republicana, solo cuenta con el respaldo de Trump

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) — El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, se encuentra en una situación de aislamiento, respaldado únicamente por el presidente Donald Trump, según un informe de un reconocido medio estadounidense.

La reciente derrota electoral del partido republicano ha puesto de manifiesto el descontento del público hacia una guerra que Hegseth apoyó con fervor, según destaca CNN.

La defensa que realizó Hegseth de su política en un video parece haber sido dirigida a un único espectador: Trump, señala el mismo informe.

"El secretario de Defensa ha utilizado la frustración de Trump por los juicios políticos que enfrentó durante su primer mandato, presentándose como una víctima de lo que el presidente considera una táctica política," afirma el análisis.

"Se trata de una política de destrucción personal" que "no funcionó contra el presidente Trump" y tampoco lo hará contra él, declaró Hegseth en su video.

El funcionario decidió publicar el video en un contexto político convulso, con Washington agitado por los resultados de las elecciones intermedias y con el círculo cercano de Trump dividido en torno a la guerra.

En este sentido, el vicepresidente J. D. Vance atribuyó la derrota republicana a la guerra, advirtiendo que quienes la apoyaron han perdido el control del Senado durante seis años.

La resistencia de la República Islámica tras la ofensiva inicial de Estados Unidos e Israel ha tenido un costo político significativo para Trump, evidenciado en el aumento abrupto de los precios de la gasolina, concluye CNN.

La paradoja para Trump es que, tras haber incumplido su promesa de evitar guerras en el extranjero, ahora se enfrenta a la posibilidad de pasar los últimos dos años de su mandato presionado por las mayorías demócratas en el Congreso.

La Agencia Noticias Argentinas reportó que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos tiene previsto votar la próxima semana sobre la destitución de Hegseth.

Trump afirmó a los periodistas que no está considerando despedir a Hegseth, elogiando su papel en la incursión estadounidense en Venezuela para derrocar al entonces presidente Nicolás Maduro a principios de este año y su liderazgo en la guerra contra Irán.

Sin embargo, Hegseth parece estar cada vez más en riesgo de repetir el destino de Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa que fue destituido hace 20 años tras la derrota de los republicanos en las elecciones intermedias, debido al descontento por la guerra de Irak.

Ahora Trump debe tomar decisiones urgentes sobre la guerra con Irán. Intensificar el conflicto, negociar o rendirse podría dejarlo en una posición desfavorable ante la opinión pública, según el análisis.

"Literalmente recibió una bala por esta nación. Apretó el puño y gritó '¡Lucha, lucha, lucha!', y nosotros haremos lo mismo," dice Hegseth al referirse a Trump.

El costo de una renuncia

La renuncia de Hegseth sería una nueva derrota para el presidente y su movimiento MAGA.

"El Pentágono y la Casa Blanca han dejado clara su postura esta noche. Están apoyando a Hegseth con todas sus fuerzas, y eso debería ser suficiente para que lo sepan," comentó un alto funcionario que CNN no identifica.

Hegseth eligió aparecer en imágenes pronunciando un apasionado discurso desde las escalinatas del Pentágono, con un cartel sobre su hombro que decía "Departamento de Guerra."

El informe también menciona una "ruptura" entre Vance y Trump, así como desacuerdos en otras decisiones de la administración, como el proyecto del salón de baile en la Casa Blanca.

Hegseth se enfrenta incluso a amenazas por parte del representante Thomas Massie, un republicano anti-Trump que perdió las primarias ante un oponente respaldado por el presidente, quien prometió presentar cargos de destitución.

Otros políticos republicanos podrían unirse a esta embestida, aunque no hay indicios de que se logre la mayoría de dos tercios necesaria para condenar a Hegseth en un juicio político en el Senado y destituirlo.

Por su parte, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, preguntó en redes sociales: "¿Por qué Pete Hegseth sigue ahí?"

Agencia NA