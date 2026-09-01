Cuba da inicio al ciclo escolar con desafíos por la crisis y el cerco petrolero
Casi 1,5 millones de niños cubanos regresan a las aulas en un contexto de crisis económica y escasez de recursos. A pesar de las dificultades, más de 10.000 escuelas abrieron sus puertas para recibir a los estudiantes.
FOTO: Cuba inicia ciclo escolar pese a limitaciones causadas por la crisis y el cerco petrolero
LA HABANA — Cerca de 1,5 millones de niños en Cuba iniciaron el ciclo escolar el martes, enfrentando diversas limitaciones provocadas por la crisis económica y el cerco petrolero impuesto por Estados Unidos. Esta situación ha generado largos apagones, escasez de uniformes y dificultades en el transporte público.
El ciclo escolar comenzó después de que el anterior se interrumpiera abruptamente en junio, cuando las autoridades reconocieron que no podían ofrecer clases en escuelas sin electricidad, agua y con maestros que enfrentaban grandes obstáculos para llegar a las aulas.
"La preparación para el inicio del ciclo ha sido complicada; hay que conseguir uniformes, merienda y zapatos", expresó Sully Coll, madre de una niña de 12 años que asiste a la escuela secundaria en La Habana Vieja. El intenso calor también ha dificultado la situación, y Coll opina que podría afectar el rendimiento escolar. "Sin corriente casi no se duerme", agregó a la prensa.
Las autoridades anunciaron que unas 10.000 escuelas en todo el país abrieron sus puertas para recibir a 1,4 millones de estudiantes y más de 135.000 docentes. Padres, alumnos y profesores realizaron jornadas de trabajo voluntario para acondicionar aulas, baños, patios y mobiliario escolar. "Ojalá a este curso lo puedan tener presencial porque así es como más aprenden", reflexionó Coll.
La ministra de Educación, Naima Trujillo Barreto, reconoció las dificultades para garantizar la continuidad de las clases. "Hoy tenemos una situación de extrema emergencia", dijo la funcionaria. "Lo haremos en las condiciones que sea posible, con mayor flexibilidad".
La educación pública, obligatoria y gratuita, ha sido uno de los logros más significativos de la revolución cubana. Las escuelas suelen funcionar con una doble jornada y miles de alumnos almuerzan en ellas. La ministra indicó que se contará con el apoyo de padres y vecinos para mejorar la alimentación y se permitirá a los estudiantes no usar uniforme todos los días. Ante la falta de profesores, que cubren solo el 73% de la plantilla, se trasladarán docentes de otras provincias o se recurrirá a estudiantes universitarios para brindar apoyo escolar.
A pesar de que los apagones son frecuentes en la isla, que enfrenta una profunda crisis económica desde hace cinco años, la calidad de vida se ha visto aún más afectada por el cerco petrolero impuesto por el expresidente Donald Trump en enero, con el objetivo de presionar por un cambio en el modelo político cubano.
Lectura rápida
¿Qué evento ocurrió recientemente en Cuba?
El inicio del ciclo escolar para 1,5 millones de niños cubanos en medio de crisis y limitaciones.
¿Quiénes se ven afectados por esta situación?
Los estudiantes, padres y docentes, quienes enfrentan dificultades para acceder a recursos básicos.
¿Cuándo comenzó el ciclo escolar?
El ciclo escolar comenzó el martes, tras una interrupción en junio del ciclo anterior.
¿Dónde se están llevando a cabo estas actividades escolares?
En aproximadamente 10.000 escuelas a lo largo de todo el país.
¿Por qué hay problemas en el sistema educativo cubano?
Por el cerco petrolero, la crisis económica y la falta de recursos básicos como electricidad y agua.
[Fuente: AP]