LA HABANA — Cerca de 1,5 millones de niños en Cuba iniciaron el ciclo escolar el martes, enfrentando diversas limitaciones provocadas por la crisis económica y el cerco petrolero impuesto por Estados Unidos. Esta situación ha generado largos apagones, escasez de uniformes y dificultades en el transporte público.

El ciclo escolar comenzó después de que el anterior se interrumpiera abruptamente en junio, cuando las autoridades reconocieron que no podían ofrecer clases en escuelas sin electricidad, agua y con maestros que enfrentaban grandes obstáculos para llegar a las aulas.

"La preparación para el inicio del ciclo ha sido complicada; hay que conseguir uniformes, merienda y zapatos", expresó Sully Coll, madre de una niña de 12 años que asiste a la escuela secundaria en La Habana Vieja. El intenso calor también ha dificultado la situación, y Coll opina que podría afectar el rendimiento escolar. "Sin corriente casi no se duerme", agregó a la prensa.

Las autoridades anunciaron que unas 10.000 escuelas en todo el país abrieron sus puertas para recibir a 1,4 millones de estudiantes y más de 135.000 docentes. Padres, alumnos y profesores realizaron jornadas de trabajo voluntario para acondicionar aulas, baños, patios y mobiliario escolar. "Ojalá a este curso lo puedan tener presencial porque así es como más aprenden", reflexionó Coll.

La ministra de Educación, Naima Trujillo Barreto, reconoció las dificultades para garantizar la continuidad de las clases. "Hoy tenemos una situación de extrema emergencia", dijo la funcionaria. "Lo haremos en las condiciones que sea posible, con mayor flexibilidad".

La educación pública, obligatoria y gratuita, ha sido uno de los logros más significativos de la revolución cubana. Las escuelas suelen funcionar con una doble jornada y miles de alumnos almuerzan en ellas. La ministra indicó que se contará con el apoyo de padres y vecinos para mejorar la alimentación y se permitirá a los estudiantes no usar uniforme todos los días. Ante la falta de profesores, que cubren solo el 73% de la plantilla, se trasladarán docentes de otras provincias o se recurrirá a estudiantes universitarios para brindar apoyo escolar.

A pesar de que los apagones son frecuentes en la isla, que enfrenta una profunda crisis económica desde hace cinco años, la calidad de vida se ha visto aún más afectada por el cerco petrolero impuesto por el expresidente Donald Trump en enero, con el objetivo de presionar por un cambio en el modelo político cubano.