China impone sanciones a funcionarios de Paraguay y Belice por sus relaciones con Taiwán

FOTO: China sanciona a funcionarios de Paraguay y Belice por los lazos de sus países con Taiwán

BEIJING (AP) — El lunes, China tomó la decisión de sancionar al ministro de Comunicaciones de Paraguay y al canciller de Belice debido a sus vínculos con Taiwán, una democracia insular que el gobierno chino reclama como parte de su territorio.

Las sanciones impuestas a Gustavo Villate de Paraguay y Francis Fonseca de Belice tienen como objetivo proteger la "soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo" de China. Además, buscan oponerse a los actos separatistas que persiguen la "independencia de Taiwán", según lo indicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores chino en su página web.

La portavoz de la institución, Mao Ning, afirmó: "Ciertos políticos en Paraguay y Belice han servido voluntariamente como peones de las autoridades taiwanesas en sus intentos de buscar la independencia de Taiwán, recurriendo a fuerzas externas".

La funcionaria también mencionó que estos funcionarios extranjeros habían realizado visitas a Taiwán y habían recibido a "separatistas de la independencia de Taiwán". A su vez, acusó a Villate y Fonseca de "difundir desinformación sobre ciberataques chinos" con el fin de perjudicar la imagen de China, creando un impacto internacional negativo.

Paraguay y Belice son parte de los últimos 12 aliados diplomáticos que le quedan a Taiwán, que China considera parte de su territorio y está dispuesta a anexionar por la fuerza si fuera necesario. En años recientes, Beijing ha aumentado su presión militar sobre Taiwán, realizando ejercicios con aviones de guerra y buques militares cerca de la isla casi a diario. Además, ha intensificado sus esfuerzos para atraer a sus socios diplomáticos.

Algunos países, como Nauru, Honduras y Nicaragua, han cambiado su lealtad de Taiwán a Beijing en tiempos recientes. Los aliados diplomáticos restantes de Taiwán son en su mayoría naciones más pequeñas de Centroamérica, el Caribe y el Pacífico Sur, junto con Esuatini en el sur de África y la Ciudad del Vaticano.

Desde 1949, China y Taiwán han sido gobernados de forma separada, tras una guerra civil que llevó al Partido Comunista al poder en Beijing, mientras que las fuerzas derrotadas del Partido Nacionalista se refugiaron en Taiwán, donde han mantenido un gobierno independiente.

Las sanciones a Villate y Fonseca son en gran medida simbólicas, dado que los funcionarios de naciones con vínculos con Taiwán rara vez viajan a China. Estas restricciones incluyen la congelación de cualquier activo que pudieran tener en China, la negación de visas y la entrada al territorio chino, así como la prohibición de que cualquier persona u organización china colabore con ellos.

Hasta el momento, los gobiernos de Belice y Paraguay no han emitido comentarios respecto a estas sanciones. En julio, Paraguay y la embajada de Estados Unidos en su capital, Asunción, informaron que ataques de ciberseguridad vinculados al gobierno chino habían comprometido sistemas del Estado paraguayo, lo que China negó rotundamente.

El Departamento de Estado estadounidense condenó las sanciones impuestas por Beijing el martes. El portavoz del departamento, Tommy Pigott, declaró: "El gobierno de Trump se opone a la coerción y la agresión de China contra países de nuestro hemisferio por ejercer sus derechos soberanos".

El primer ministro taiwanés, Cho Jung-tai, afirmó el martes que Taiwán es un país soberano y que China no tiene derecho a interferir en sus asuntos internos ni a influir en sus relaciones exteriores. Además, destacó que Taiwán continuará colaborando con sus aliados y otras democracias para defender la libertad y la democracia, y resistir "cualquier expansión de fuerzas hegemónicas o autoritarias".

El viceministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Chen Ming-chi, también criticó las medidas de China, señalando que la visibilidad internacional de Taiwán está en aumento. "¿Van a sancionar al mundo entero?", expresó.