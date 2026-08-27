Buenos Aires, 27 de agosto (NA) — Un representante del Ministerio de Defensa de China instó este jueves a Filipinas a retirar un buque que se encuentra "encallado" ilegalmente en Ren’ai Jiao y a poner fin a las acciones provocativas en el Mar Meridional de China. Las declaraciones de Zhang Xiaogang, portavoz de la institución, se produjeron durante una conferencia de prensa en respuesta a preguntas sobre el buque filipino BRP Sierra Madre (LT-57), que recientemente recibió un nuevo envío de suministros.

Se informó que Filipinas ha intentado utilizar estas misiones de reabastecimiento para introducir material de apoyo y asegurar la permanencia de la embarcación en el arrecife. Zhang enfatizó que Ren’ai Jiao es parte de Nansha Qundao, y destacó que ambos países habían acordado previamente un mecanismo de reabastecimiento humanitario para gestionar la situación en el área.

El portavoz advirtió que China no aceptará intentos de Filipinas de entregar materiales de construcción o establecer instalaciones permanentes en el arrecife. "Se tomarán medidas conforme a la ley para impedir tales acciones", afirmó Zhang, quien reiteró el compromiso de China con la defensa de su soberanía territorial y sus intereses marítimos, así como con la paz y estabilidad en la región.

Advertencia para Japón

Respecto a Japón, el portavoz también lanzó advertencias sobre las acciones militares de este país, que han suscitado preocupación. Zhang se refirió a la ampliación del Ministerio de Defensa japonés, a la intención de equipar vehículos submarinos no tripulados con misiles de largo alcance y a un acuerdo con Australia para realizar pruebas de misiles hipersónicos en su territorio.

El vocero recordó que Japón, tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial, tiene prohibido adquirir armamento ofensivo según la Proclamación de Potsdam y su constitución pacifista. Sin embargo, en los últimos años, el país ha acelerado su proceso de remilitarización y ampliado su arsenal militar, lo que genera inquietud en China.

En sus declaraciones, Zhang advirtió: "Como potencia belicista en el pasado, Japón nunca ha reflexionado sobre sus crímenes históricos. Si se le permitiera rearmarse, sería probable que la historia se repitiera".

El portavoz instó a la comunidad internacional a frenar las acciones imprudentes del "neomilitarismo" japonés y a proteger la paz en la región.

Cooperación con Indonesia

En otro orden, China anunció su intención de colaborar con Indonesia para fortalecer la cooperación en defensa y desarrollo militar. Zhang destacó que ambas naciones trabajarán en conjunto en áreas como equipamiento, tecnología de defensa, ejercicios conjuntos y formación de personal.

Esta cooperación busca proporcionar garantías de seguridad a ambos países y jugar un papel clave en la estabilidad regional. Zhang subrayó que la cooperación en defensa entre China e Indonesia ha mejorado tanto en calidad como en eficiencia en los últimos años, representando un modelo de cooperación entre países en desarrollo.