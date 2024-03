Controles oftamológicos: para aprender bien, hay que ver bien

Empezaron las clases y los oftamólogos aconsejan que para aprender bien, hay que ver bien.

En ese sentido, la oftamóloga especializada en niños Emma Sonzini (MP: 22196 – ME: 7946), señala que un niño que tiene dificultades en la visión en el aula no discierne las letras como corresponde, se distrae con facilidad, conversa con los compañeros, no copia todas las tareas, deja de prestar atención.

Ante situaciones de este tipo, es que los docentes y los padres tienen que estar atentos a síntomas como niños que se frotan constantemente los ojos, tuercen la cabeza, achinan la mirada para ver el pizarrón, presentan ojeras o conjuntivitis repetitivas.

“El problema es que no ve bien de cerca o de lejos, alguna de las dos distancias pueden estar fallando y por eso son chicos que no copian y llegan con la mitad de las cosas hechas”, advierte Sonzini a Diversidad y recomienda un control con un oftamólogo o una consulta mínimo una vez al año con fondo de ojos y refracción completa para que puedan ser diagnosticados y buscarles el anteojo correspondiente.

En cuanto al aula, también aconseja que se tengan en cuenta otros factores como la buena luminosidad y la ubicación en la que se sientan.

“Los niños con astigmatismo tienen que sentarse en el medio del aula, porque en los costados puede darle el reflejo de los anteojos. Lo ideal es adelante y en el centro del aula”, indica.

Sobre los niños con discapacidad, advierte que el 80% puede presentar problemas de visión como astigmatismo, miopía, metropía o cataratas congénitas.

“Ellos requieren una atención especial de médicos entrenados para poder ser revisados como corresponde y con diversos métodos, según la edad, para poder observar su capacidad visual, tomar su agudeza visual, etc”, especifica.

Por otra parte, indica que también pueden presentar conjuntivitis por problemas del párpado, por tener en algunos casos la piel más sensible.

“Es importante llevarlos al oftamólogfo de niños y a la persona capacitada para atenderlos con amor y cariño porque son niños muy sensibles y necesitan de nuestro cariño y afecto”, concluye.

Además, señala que cuidar la visión en los niños es fundamental, porque una salud ocular es lo que les permite reconocer el mundo.