Cómo ver en vivo Inter vs Flamengo por la Copa Libertadores: horario y formaciones

Los equipos brasileños cierran en Porto Alegre la serie de octavos del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

20/08/2025 | 00:17Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Inter vs Flamengo por la Copa Libertadores

Flamengo visita a Inter de Porto Alegre este miércoles, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en Estádio José Pinheiro Borda, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.

El equipo carioca viene de una buena presentación en el Mundial de Clubes y se impuso 1-0 en la ida de local. El ganador de esta serie se enfrentará contra el vencedor de Estudiantes y Cerro Porteño.

Probables formaciones de Inter vs Flamengo por Copa Libertadores

Internacional: Sergio Rochet, Alan Benítez, Clayton, Juninho, Bernabei, Thiago Maia, A. Rodríguez, B. Tabata, Alan Patrick, Wesley y Ricardo Mathias.

Flamengo: Agustín Rossi, Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Emerson Royal, Allan, Evertton Araújo, Samuel Lino, Giorgian De Arrascaeta, Gonzalo Plata y Pedro.

Cómo ver en vivo Inter vs Flamengo

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega?

El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores entre Flamengo e Inter de Porto Alegre.

¿Quiénes juegan?

Juegan Flamengo contra Inter de Porto Alegre.

¿Cuándo se juega?

Este miércoles a las 21.30 horas de Argentina.

¿Dónde se realiza el partido?

En Estádio José Pinheiro Borda, Porto Alegre.

¿Cómo se puede ver?

Se puede ver en Fox Sports, Disney+ y otros medios digitales como Flow y Directv Go.

[Fuente: Noticias Argentinas]

