En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Natalia De la Sota llamó a diputados cordobeses a rechazar los vetos de Milei

La diputada nacional sostuvo que "ninguna de esas medidas pone en riesgo la economía”.

19/08/2025 | 21:11Redacción Cadena 3

FOTO: Natalia de la Sota.

La diputada nacional Natalia De la Sota anunció este martes que votará en contra de los vetos dispuestos por el presidente Javier Milei a tres leyes clave en materia social y previsional, y lanzó un fuerte llamado a sus pares cordobeses para que hagan lo mismo.

“Voy a rechazar los vetos de Milei a la emergencia en discapacidad, a la mejora de ingresos para jubilados y a la extensión de la moratoria previsional. Ninguna de esas medidas pone en riesgo la economía”, expresó la legisladora a través de un comunicado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De la Sota no se limitó a fijar su posición personal, sino que apeló directamente a la representación de Córdoba en la Cámara de Diputados: “Convoco a todos los diputados de Córdoba a que, sin excusas ni titubeos, rechacen los vetos presidenciales”, subrayó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El mensaje apunta a una votación que promete ser ajustada en el Congreso y que pondrá en tensión los alineamientos políticos dentro de la bancada cordobesa, donde conviven legisladores del PRO, la UCR, La Libertad Avanza y espacios provinciales.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho