Natalia De la Sota llamó a diputados cordobeses a rechazar los vetos de Milei
La diputada nacional sostuvo que "ninguna de esas medidas pone en riesgo la economía”.
19/08/2025 | 21:11Redacción Cadena 3
FOTO: Natalia de la Sota.
La diputada nacional Natalia De la Sota anunció este martes que votará en contra de los vetos dispuestos por el presidente Javier Milei a tres leyes clave en materia social y previsional, y lanzó un fuerte llamado a sus pares cordobeses para que hagan lo mismo.
“Voy a rechazar los vetos de Milei a la emergencia en discapacidad, a la mejora de ingresos para jubilados y a la extensión de la moratoria previsional. Ninguna de esas medidas pone en riesgo la economía”, expresó la legisladora a través de un comunicado.
De la Sota no se limitó a fijar su posición personal, sino que apeló directamente a la representación de Córdoba en la Cámara de Diputados: “Convoco a todos los diputados de Córdoba a que, sin excusas ni titubeos, rechacen los vetos presidenciales”, subrayó.
El mensaje apunta a una votación que promete ser ajustada en el Congreso y que pondrá en tensión los alineamientos políticos dentro de la bancada cordobesa, donde conviven legisladores del PRO, la UCR, La Libertad Avanza y espacios provinciales.