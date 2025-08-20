FOTO: Candidato de La Libertad Avanza enfrenta juicio por violencia de género en La Plata

Federico Bojanovich, candidato de La Libertad Avanza (LLA) a diputado provincial en la Provincia de Buenos Aires, enfrenta un proceso judicial por violencia de género que ya fue elevado a juicio.

La causa está a cargo del Juzgado Correccional N°2 de La Plata, tras la investigación desarrollada por la Fiscalía N°13 especializada en casos de violencia de género, conducida por la fiscal Mariana Ruffino.

El dirigente político fue denunciado por su ex pareja, quien lo acusó de haberla golpeado y de haber destruido su teléfono celular en el marco de un episodio ocurrido a la salida de un boliche de La Plata.

Según consta en el expediente al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la víctima relató que Bojanovich la empujó, la agredió físicamente y le provocó lesiones, además de hostigarla con mensajes posteriores. La acusación fiscal lo imputa por los delitos de lesiones en contexto de violencia de género y daño.

Durante la etapa de instrucción, Bojanovich evitó notificarse de distintas medidas judiciales. Finalmente, en las elecciones generales de 2023 fue demorado por personal de Prefectura Naval Argentina cuando fue a votar, lo que permitió a la Justicia notificarlo formalmente sobre la causa en su contra.

En agosto de 2024, el juez de Garantías Martín Miguel Rizzo, del Juzgado N°8, convalidó el pedido de la fiscal Ruffino y resolvió que el dirigente sea sometido a juicio oral.

El relato de la víctima

En la denuncia presentada, la joven -con quien Bojanovich mantuvo una relación sentimental durante tres años- narró que el episodio ocurrió en junio de 2022 cuando coincidió con el acusado en un local nocturno de calle 44 entre 10 y 11.

Según su declaración, tras una discusión, Bojanovich la empujó y le arrebató el celular, el cual destruyó arrojándolo repetidas veces contra el piso.

El testimonio detalla además que, durante el trayecto hacia su domicilio en un automóvil Volkswagen UP, el acusado continuó con agresiones físicas, insultos y golpes, llegando a impactar su cabeza contra la puerta del vehículo y a propinarle un puñetazo en el rostro.

La víctima fue atendida en el Hospital San Roque y aportó constancia médica y capturas de mensajes como prueba. También solicitó medidas de restricción perimetral y de cese de hostigamiento.

Próximos pasos judiciales

El juicio oral contra Bojanovich se desarrollará en el Juzgado Correccional N°2 de La Plata, que deberá evaluar las pruebas reunidas y el testimonio de testigos, entre ellos personal de seguridad del boliche donde se inició el hecho.