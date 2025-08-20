En vivo

Sociedad

Dos camiones chocaron en la autopista Rosario-Santa Fe

Ocurrió en el kilómetro 16, mano al sur. Hubo demoras en el tránsito y debieron rescatar a un hombre que había quedado atrapado.

20/08/2025 | 07:41Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El camión que chocó quedó destrozado.

FOTO: El choque en la autopista Rosario-Santa Fe generó un embotellamiento.

Un camión frigorífico y uno cerealero chocaron en el kilómetro 16 de la autopista Rosario-Santa Fe, mano a Rosario. Una persona quedó atrapada en uno de los vehículos. Por el siniestro el tránsito quedó interrumpido temporalmente, se reportaron demoras y hubo desvíos a la altura de la localidad de San Lorenzo.

Francisco Torelli, del cuerpo de Bomberos Zapadores, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y contó: “Un camión chocó contra la parte trasera de otro camión y quedó atrapado el acompañante. Se realizó la extracción del masculino y se lo trasladó al hospital local. Tenía lesiones leves en las piernas”.

Uno de los camiones trasladaba pollos y el otro cereal. En el lugar se realizaron tareas de limpieza y se liberó el tránsito en el carril lento.

En el lugar trabajaron la Policía, los Bomberos Zapadores, cuerpos médicos y personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la autopista Rosario-Santa Fe? Un camión frigorífico y uno cerealero chocaron, dejando a una persona atrapada.

¿Quién es Francisco Torelli? Es un miembro del cuerpo de Bomberos Zapadores que informó sobre el accidente a Radioinforme 3.

¿Cuándo se registró el accidente? El siniestro ocurrió en horas de la tarde, en un momento no especificado.

¿Dónde sucedió el accidente? En el kilómetro 16 de la autopista Rosario-Santa Fe, mano a Rosario, cerca de la localidad de San Lorenzo.

¿Cómo se manejó la situación tras el choque? Se realizaron tareas de limpieza y se liberó el tránsito en el carril lento, mientras trabajaron Policía, Bomberos y APSV.

