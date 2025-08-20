Dos camiones chocaron en la autopista Rosario-Santa Fe
Ocurrió en el kilómetro 16, mano al sur. Hubo demoras en el tránsito y debieron rescatar a un hombre que había quedado atrapado.
20/08/2025 | 07:41Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El camión que chocó quedó destrozado.
FOTO: El choque en la autopista Rosario-Santa Fe generó un embotellamiento.
Un camión frigorífico y uno cerealero chocaron en el kilómetro 16 de la autopista Rosario-Santa Fe, mano a Rosario. Una persona quedó atrapada en uno de los vehículos. Por el siniestro el tránsito quedó interrumpido temporalmente, se reportaron demoras y hubo desvíos a la altura de la localidad de San Lorenzo.
Francisco Torelli, del cuerpo de Bomberos Zapadores, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y contó: “Un camión chocó contra la parte trasera de otro camión y quedó atrapado el acompañante. Se realizó la extracción del masculino y se lo trasladó al hospital local. Tenía lesiones leves en las piernas”.
Uno de los camiones trasladaba pollos y el otro cereal. En el lugar se realizaron tareas de limpieza y se liberó el tránsito en el carril lento.
En el lugar trabajaron la Policía, los Bomberos Zapadores, cuerpos médicos y personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).
