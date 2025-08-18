Siniestro fatal entre un auto y un camión en Piñero: una fallecida
Se registró pasadas las 15, cuando un Chevrolet Meriva impactó contra un camión. A raíz del fuerte choque, el auto se incendió, generando momentos de gran tensión.
18/08/2025 | 17:11Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: siniestro fatal ea la altura de Piñero.
-
Audio. Siniestro fatal entre auto y camión en Piñero: mujer murió y hay heridos.
Viva la Radio Rosario
Un trágico accidente de tránsito ocurrió este lunes por la tarde en la intersección de la Ruta Provincial 14 y la Ruta Nacional AO12, en la localidad de Piñero, donde un automóvil colisionó con un camión con acoplado, dejando como saldo una mujer fallecida y varios heridos.
El siniestro se registró alrededor de las 15:14, cuando un Chevrolet Meriva impactó contra un camión.
/Inicio Código Embebido/
Rosario. Explotó cubierta y un camión ardió en Circunvalación: el drama del chofer
Con 34 años de oficio, Armando dijo a Cadena 3 Rosario, todavía nervioso y angustiado, que está “hace dos semanas arriba del camión”. Iba rumbo a Salta, junto a dos compañeros que lo asistieron.
/Fin Código Embebido/
A raíz del fuerte choque, el auto se incendió, generando momentos de gran tensión en la zona. Testigos alertaron de inmediato al 911, y al lugar acudieron móviles policiales, personal de tránsito, bomberos y tres unidades sanitarias del SIES provenientes de Pueblo Esther.
Los equipos de emergencia trabajaron intensamente para controlar las llamas y asistir a las personas involucradas. Según los primeros informes, la víctima fatal viajaba en el automóvil siniestrado. Aún no se ha confirmado su identidad.
/Inicio Código Embebido/
Siniestro vial. Impactante vuelco en Circunvalación: chocó el guardarrail y cayó a la banquina
Un utilitario Citroën Berlingo volcó en Circunvalación, a la altura de calle Baigorria. Según las primeras informaciones, el conductor se habría descompensado, cruzó tres carriles, chocó contra el guardarrail y cayó a la banquina. Fue derivado al HECA y está fuera de peligro.
/Fin Código Embebido/
El tránsito en la zona fue interrumpido mientras se realizaban las tareas de asistencia, peritajes y remoción de los vehículos involucrados. Las autoridades continúan investigando las causas del accidente.
Informe de Agostina Meneghetti.