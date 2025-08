Explotó cubierta y un camión ardió en Circunvalación: el drama del chofer

Un camión de carga quedó destruido por las llamas este jueves por la tarde en la Circunvalación, a la altura de Baigorria (misma zona donde hubo otro siniestro más temprano), luego de que una explosión de cubiertas desencadenara un incendio que consumió gran parte del vehículo.

El conductor, Armando, un experimentado chofer bonaerense de 58 años, relató al móvil de Cadena 3 Rosario los angustiantes minutos del siniestro.

"Venía manejando y explotó una cubierta. Como en el tablero no me saltó nada, me tiré a la banquina y enseguida vi fuego abajo", contó Armando, aun visiblemente afectado. "Agarró una goma, después la otra... y agarró todo. La verdad que estoy muy nervioso, hace dos semanas que estoy arriba del camión", completó.

El siniestro ocurrió alrededor de las 18:20 cuando el vehículo -que viajaba vacío rumbo a Salta para cargar tabaco- circulaba por la mano sur de la autopista. "Eso calienta más de 100 grados y voló una rueda", describió sobre el momento crítico, mientras señalaba los restos calcinados de las ruedas motrices traseras.

Con 34 años de experiencia al volante, Armando no ocultó su desolación: "Te querés morir cuando te pasa esto".

El chofer, que viajaba con dos compañeros (todos empleados de una transportista de Buenos Aires), reveló que ya había sufrido un accidente grave años atrás por una falla mecánica: "Esa vez logré salir, pero me quebré el tobillo".

Mientras esperaba a los mecánicos, el hombre rechazó atención médica ("me duele el pecho, pero son los nervios") y expuso sus mayores temores: las consecuencias laborales ("le mandé mensaje a mi patrón y no me contestó") y la inseguridad en la zona: "No me quiero quedar acá porque es medio jodido". En esa línea, sintetizó: "Son cosas que pasan... pero la verdad que estoy malísimamente mal".

El episodio generó congestión vehicular en hora pico, aunque -por fortuna- no hubo otros vehículos involucrados y se liberaba en el trasncurso de la noche.

Informe de Agostina Meneghetti.