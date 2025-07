Impactante vuelco de un camión en Circunvalación: "Me temblaba hasta el pelo"

Un camión con acoplado que transportaba hemoderivados volcó este martes por la tarde en avenida de Circunvalación, entre Juan José Paso y Sorrento, en la mano hacia el norte, luego de que su conductor realizara una maniobra para evitar chocar contra otro vehículo. No se registraron heridos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según relató el chofer en diálogo con Cadena 3 Rosario, el siniestro ocurrió cuando una camioneta se cruzó repentinamente desde la izquierda y frenó frente al camión. “La camioneta se cruza, se me tira y me frena”, expresó visiblemente alterado, aún conmocionado por el incidente.

El conductor, oriundo de Esperanza, detalló que al intentar esquivar el vehículo, perdió el control de la unidad. “No maté a nadie o no me maté yo, no sé cómo”, dijo con alivio. “¿Sabés qué? Me temblaba todo, hasta el pelo”, confesó.

El camión trasladaba plasma y hemoglobina, componentes utilizados para fines médicos. Parte de la carga se derramó sobre la ruta, lo que obligó a interrumpir el tránsito y realizar desvíos por Juan José Paso.

El tránsito en la zona continuaba restringido, mientras las autoridades coordinaban las tareas de remoción del camión y los residuos derramados.

Informe de Agostina Meneghetti.