El 83% de los argentinos trabaja de forma presencial

Por Federico Albarenque

Una reciente encuesta de la consultora Randstad revela que el 83% de los trabajadores argentinos realiza sus tareas de manera presencial. Sin embargo, la mitad de ellos manifiesta su deseo de adoptar un modelo híbrido, que combine días de trabajo en la oficina con días desde casa.

Este deseo por una modalidad híbrida se traduce en que el 62% de los encuestados prefiere trabajar dos días desde casa y tres días en la oficina. En contraste, solo el 20% opta por un esquema inverso de tres días remotos y dos presenciales, y un 16% elige trabajar cuatro días desde casa y solo uno en la oficina. Estos datos reflejan una clara inclinación hacia la interacción social que brinda el trabajo presencial.

Es importante destacar que, a pesar de la creencia generalizada de que el trabajo remoto llegó para quedarse, solo el 8% de los encuestados elige trabajar completamente desde casa. Esto sugiere que, aunque el trabajo remoto ofrece beneficios como el ahorro en tiempo y costos de traslado, también presenta desventajas que afectan la productividad y el bienestar de los trabajadores.

La interacción con compañeros de trabajo y el ambiente laboral son factores clave que influyen en la satisfacción de los empleados. Muchos trabajadores argentinos valoran el contacto físico y la convivencia diaria, lo que contrasta con la tendencia más introvertida que puede observarse en otras culturas. La necesidad de socialización y el deseo de mantener vínculos laborales son aspectos que no deben subestimarse.

Además, el trabajo desde casa puede llevar a distracciones que afectan el rendimiento. La posibilidad de realizar tareas del hogar durante la jornada laboral puede comprometer la dedicación al trabajo. Este fenómeno se observa en la vida diaria de muchos, donde la mezcla de responsabilidades laborales y domésticas puede resultar en una falta de compromiso.

En conclusión, el debate sobre la modalidad de trabajo en Argentina sigue vigente. La preferencia por un modelo híbrido refleja un deseo de equilibrio entre la vida laboral y personal, así como la importancia de la interacción social en el ámbito laboral.