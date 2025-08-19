Un neurocirujano fue atacado por cinco perros pitbull en Mendoza

Un ataque de cinco perros pitbull dejó en estado de shock a Fabián Cremaschi, un reconocido neurocirujano, mientras corría en el Perilago de Potrerillos, Mendoza.

Cremaschi se encontraba en la zona para acompañar a su esposa en una carrera cuando sufrió el sorpresivo ataque.

El neurocirujano, destacado también por su presencia en redes sociales, recibió atención médica inmediata por parte del personal del evento y fue trasladado a un centro de salud cercano, donde se encuentra fuera de peligro.

"Gracias a la ayuda inmediata de muchísima gente, hoy puedo contarlo", escribió en su perfil de Instagram.

Salvador Abate, presidente de la Cámara de Turismo de Potrerillos, se pronunció sobre el incidente, indicando que no es común que ocurran estos ataques en la zona: "Es la primera vez y nunca hemos tenido problemas de ese tipo".

Agregó que los perros involucrados no son de la localidad, ya que algunos visitantes sueltan a sus mascotas en áreas públicas.

Abate también destacó que la legislación de Mendoza exige que las razas consideradas potencialmente peligrosas, como los pitbull, salgan a pasear con bozal y estén registradas: "Por la información que hemos obtenido, no estaban registrados y tampoco tenían bozal ni correa".