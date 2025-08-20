En vivo

Cómo ver en vivo Estudiantes vs Cerro Porteño por la Copa Libertadores: horario y formaciones

El conjunto argentino busca sellar de local la serie de octavos del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

20/08/2025 | 00:14Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Estudiantes vs Cerro Porteño por la Copa Libertadores

Estudiantes recibe a Cerro Porteño este miércoles, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en estadio Jorge Luis Hirschi, desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.

El conjunto argentino se impuso 1-0 en la ida en Paraguay y se entusiasma con avanzar a cuartos de final. El ganador de esta serie se enfrentará contra el vencedor de Flamengo vs Inter.

Probables formaciones de Estudiantes vs Cerro Porteño por Copa Libertadores

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Alexis Castro, Cristian Medina; Edwuin Cetré, Guido Carrillo, Tiago Palacios. DT: Eduardo Domínguez.

Cerro Porteño: Alexis Arias; Blas Riveros, Lucas Quintana, Matías Pérez, Rodrigo Gómez; Ignacio Aliseda, Wilder Viera, Jorge Morel, Fabricio Domínguez; Juan Iturbe y Jonatan Torres. DT: Diego Martínez.

Cómo ver en vivo Estudiantes vs Cerro Porteño

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Cuándo se juega el partido de Estudiantes vs Cerro Porteño?
El partido se juega el miércoles 20 de agosto de 2025, a las 19 horas de Argentina.

¿Dónde se juega el encuentro?
El encuentro se lleva a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi.

¿Qué resultado se dio en el partido de ida?
El conjunto argentino ganó 1-0 en la ida en Paraguay.

¿Quiénes son los directores técnicos de ambos equipos?
Eduardo Domínguez dirige a Estudiantes y Diego Martínez a Cerro Porteño.

¿Qué plataformas permiten ver el partido?
Se puede ver por Fox Sports, Disney+, Flow, Directv Go y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

