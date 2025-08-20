Clásico rosarino: buscan limitar a los "trapitos", que cobrarían hasta $5.000

En el marco del clásico entre Rosario Central y Newell's, que se disputará el próximo sábado en el Gigante de Arroyito, se prevé un operativo especial para combatir la extorsión de "trapitos" en las inmediaciones del estadio. Las autoridades anticipan que va a haber más trapitos, que la intensidad va a ser más importante y que hasta inclusive la tarifa va a subir. Se estima que el costo promedio de estacionamiento podría alcanzar los 5 mil pesos.

El subsecretario de Control Urbano, Ezequiel Brocchi, mencionó al móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, que "en la medida que recibamos denuncias, nosotros hacemos un patrullaje con control urbano y personal policial", destacando la necesidad de contar con un refuerzo policial debido a la naturaleza del evento. Se dispondrán seis duplas de control urbano y policía para monitorear la situación y tomar denuncias de posibles extorsiones.

Siempre Juntos Rosario Fútbol. Más de 500 policías para el operativo de seguridad de Central - Newells El Ministerio de Seguridad dispuso un operativo especial con 582 policías y 250 agentes privados para el clásico del sábado en el Gigante. Las puertas abrirán tres horas antes y se reforzará la vigilancia en traslados y accesos.

Además, se informa que el operativo de seguridad también se organizó para la llegada de Claudio Tapia, presidente de la AFA, quien finalmente canceló su asistencia a la inauguración de la tribuna de Lionel Messi. "Newell’s nos solicitó un operativo policial especial por la llegada del presidente de la AFA", explica Gustavo Velásquez, funcionario del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

El clima parece mejorar para el evento del fin de semana, aunque las autoridades siguen preparándose para cualquier eventualidad. Se espera que el día del clásico cuente con la presencia de 582 efectivos policiales y 250 trabajadores de seguridad privada en el anillo interno del estadio, asegurando la seguridad de los asistentes.

Informe de Fernando Carrafiello.