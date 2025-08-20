En vivo

Radioinforme 3 Rosario Notas

Clásico rosarino: buscan limitar a los "trapitos", que cobrarían hasta $5.000

El subsecretario de Control Urbano, Ezequiel Brocchi, confirmó a Cadena 3 Rosario que llevarán adelante un operativo especial para evitar extorsiones de cuidacoches en las inmediaciones del Gigante de Arroyito.

20/08/2025 | 07:28Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Buscan limitar las extorsiones de los cuidacoches en Rosario.

  1.

    Audio. Clásico rosarino: buscan limitar a los "trapitos", que cobrarían hasta $5 mil pesos

    Radioinforme 3 Rosario

    Episodios

En el marco del clásico entre Rosario Central y Newell's, que se disputará el próximo sábado en el Gigante de Arroyito, se prevé un operativo especial para combatir la extorsión de "trapitos" en las inmediaciones del estadio. Las autoridades anticipan que va a haber más trapitos, que la intensidad va a ser más importante y que hasta inclusive la tarifa va a subir. Se estima que el costo promedio de estacionamiento podría alcanzar los 5 mil pesos.

El subsecretario de Control Urbano, Ezequiel Brocchi, mencionó al móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, que "en la medida que recibamos denuncias, nosotros hacemos un patrullaje con control urbano y personal policial", destacando la necesidad de contar con un refuerzo policial debido a la naturaleza del evento. Se dispondrán seis duplas de control urbano y policía para monitorear la situación y tomar denuncias de posibles extorsiones.

Además, se informa que el operativo de seguridad también se organizó para la llegada de Claudio Tapia, presidente de la AFA, quien finalmente canceló su asistencia a la inauguración de la tribuna de Lionel Messi. "Newell’s nos solicitó un operativo policial especial por la llegada del presidente de la AFA", explica Gustavo Velásquez, funcionario del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

El clima parece mejorar para el evento del fin de semana, aunque las autoridades siguen preparándose para cualquier eventualidad. Se espera que el día del clásico cuente con la presencia de 582 efectivos policiales y 250 trabajadores de seguridad privada en el anillo interno del estadio, asegurando la seguridad de los asistentes.

Informe de Fernando Carrafiello.

