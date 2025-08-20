Israel dio luz verde a un asentamiento que podría fraccionar Cisjordania

TEL AVIV, Israel (AP) — Israel dio la aprobación final para un controvertido proyecto de asentamiento en la ocupada Cisjordania que efectivamente dividiría el territorio en dos, y que los palestinos y grupos de derechos humanos dijeron que podría destruir los planes para un futuro estado palestino.

El desarrollo del asentamiento en E1, un terreno abierto al este de Jerusalén, había llevado más de dos décadas sobre la mesa, pero fue congelado debido a la presión de Estados Unidos durante gobiernos anteriores.

El proyecto recibió la aprobación final del Comité de Planificación y Construcción el miércoles después de que las últimas peticiones en su contra fueron rechazadas el 6 de agosto.

Si el proceso avanzó rápidamente, el trabajo de infraestructura podría comenzar en los próximos meses y la construcción de viviendas podría iniciar en aproximadamente un año. El plan incluyó alrededor de 3.500 apartamentos para expandir el asentamiento de Maale Adumim, dijo el ministro de Finanzas de extrema derecha Bezalel Smotrich durante una conferencia de prensa en el sitio el jueves pasado.

Smotrich presentó la aprobación como una respuesta a los países occidentales que anunciaron sus planes de reconocer un Estado palestino en las últimas semanas.

“Esta realidad finalmente enterró la idea de un Estado palestino, porque no hay nada que reconocer y nadie a quien reconocer”, dijo Smotrich a los periodistas. “Cualquiera en el mundo que intente hoy reconocer un Estado palestino recibirá una respuesta de nosotros sobre el terreno”.

La ubicación de E1 es significativa porque es uno de los últimos enlaces geográficos entre Ramala, en el norte de Cisjordania, y Belén, en el sur del territorio.

Las dos ciudades están a 22 kilómetros (14 millas) de distancia por aire, pero los palestinos que viajaron entre ellas debieron tomar un amplio desvío y pasar por varios controles de carretera, lo que añadió horas al viaje. La esperanza para las negociaciones de estatus final para un Estado palestino era que la región eventualmente sirviera como un enlace directo entre las ciudades.

Paz Ahora, una organización que rastrea la expansión de asentamientos en Cisjordania, calificó el proyecto E1 como “mortal para el futuro de Israel y para cualquier posibilidad de lograr una solución pacífica de dos estados” que está “garantizando muchos más años de derramamiento de sangre”.

Los planes de Israel para expandir los asentamientos fueron parte de una realidad cada vez más difícil para los palestinos en la ocupada Cisjordania mientras la atención mundial se centró en la guerra en Gaza. Hubo aumentos marcados en los ataques de colonos a palestinos, desalojos de pueblos palestinos y puestos de control que asfixiaron la libertad de movimiento, así como varios ataques palestinos a israelíes.

Más de 700.000 israelíes ahora viven en la ocupada Cisjordania y Jerusalén Oriental, territorios capturados por Israel en 1967 y reclamados por los palestinos para un futuro estado. La comunidad internacional considera abrumadoramente que la construcción de asentamientos israelíes en estas áreas es ilegal y un obstáculo para la paz.

El gobierno de Israel estuvo dominado por políticos religiosos y ultranacionalistas con estrechos vínculos con el movimiento de asentamientos. Smotrich, anteriormente un combativo líder colono y ahora ministro de Finanzas, recibió autoridad a nivel de gabinete sobre las políticas de asentamientos y prometió duplicar la población de colonos en Cisjordania.

Israel anexó Jerusalén Oriental y la reclama como parte de su capital, algo que no es reconocido internacionalmente. Dijo que Cisjordania es un territorio disputado cuyo destino debe determinarse a través de negociaciones. Israel se retiró de 21 asentamientos en Gaza en 2005.

