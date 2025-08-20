El papa pide ayuno y oración por la paz en Oriente Medio y Ucrania al regresar al Vaticano
El papa pidió ayuno y oración por la paz en Oriente Medio y Ucrania al regresar al Vaticano. La convocatoria fue en el marco de su primera audiencia tras sus vacaciones de verano, el miércoles.
FOTO: El papa pide ayuno y oración por la paz en Oriente Medio y Ucrania al regresar al Vaticano
CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa León XIV pidió a los fieles que ayunasen el viernes para rezar por la paz y la justicia en el Oriente Medio y Ucrania, en un llamamiento especial a su regreso al Vaticano tras sus vacaciones de verano.
Al final de su audiencia general semanal el miércoles, León recordó que el viernes es un día de fiesta especial dedicado a la Virgen María. Instó a los fieles católicos a pasar el día ayunando y “rezando para que el Señor conceda paz y justicia, y seque las lágrimas de todos aquellos que están sufriendo como resultado de los conflictos armados en curso”.
León ha pedido ceses al fuego en Gaza y Ucrania y diálogo para lograr la paz.
El miércoles era el primer día de León de regreso en el Vaticano después de un período de vacaciones en el retiro de verano papal en Castel Gandolfo, al sur de Roma.
El papa tiene algunas citas importantes en los próximos días, como audiencias especiales para el Año Santo 2025 del Vaticano y la canonización el 7 de septiembre del primer santo millennial de la Iglesia católica, Carlo Acutis.
Al final de la audiencia del miércoles, León recibió un regalo especial: una mesa de ping-pong decorada con su escudo de armas papal. León, un ávido jugador de tenis, recogió con entusiasmo una pala y rebotó una pelota en ella, pero la pelota rodó hacia la red.
