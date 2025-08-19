En vivo

Sociedad

Una pareja fue detenida en La Plata por presunto abuso en perjuicio de su hija

La menor, de seis años, fue trasladada al Hospital de Niños de la capital bonaerense.

19/08/2025 | 23:58Redacción Cadena 3

FOTO: Una pareja fue detenida en La Plata por presunto abuso en perjuicio de su hija

Una pareja fue arrestada este martes en la localidad platense de Olmos, por un presunto abuso en perjuicio de su pequeña hija de seis años, de acuerdo con la denuncia presentada por los familiares de la menor.

Fuentes del caso confiaron que el hecho se habría producido en un domicilio ubicado en 196 entre 46 y 47, de esa localidad, en las inmediaciones de la capital provincial.

El detenido es un penitenciario identificado como Nelson Pablo Aguilar, de 33 años, y la misma suerte corrió su esposa, Rosana Liz Colman (32), de nacionalidad paraguaya.

“Un familiar que comunicó el hecho acusó a uno de los detenidos, mientras que el otro se desligó e hizo una acusación cruzada”, contó una fuente judicial a este medio.

A pesar de echarse culpas, ambos quedaron a disposición del fiscal Juan Menucci titular de la UFI 5 de La Plata. En el lugar se incauto un destornillador que habría sido utilizado para perpetrar el abuso sexual contra la niña.

En tanto, la menor fue trasladada al Hospital de Niños de La Plata, mientras que el informe medico estará disponible en la causa este miércoles y con ese estudio el fiscal podrá avanzar en la acusación: “Si se comprueba que hubo abuso con una herramienta, la acusación seria por abuso sexual agravado por la guarda del menor y con acceso”, explicaron a este medio un vocero judicial.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Una pareja fue detenida por presunto abuso de su hija de seis años.

¿Quiénes son los detenidos? Se identificó a Nelson Pablo Aguilar y Rosana Liz Colman, la esposa.

¿Cuándo sucedió? El arresto se realizó el martes, 19 de agosto de 2025.

¿Dónde ocurrió? En la localidad de Olmos, próxima a La Plata.

¿Por qué se inició la denuncia? Un familiar denunció el hecho de abuso a la menor.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Sociedad

Opinión

