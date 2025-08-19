Carmen Rivero: "No creo que los niños argentinos tengan derecho a ser curados"

Una fuerte controversia se desató este martes en el Congreso tras las declaraciones de la senadora cordobesa del PRO, Carmen Álvarez Rivero, quien durante el debate en comisión sobre la emergencia pediátrica afirmó: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”.

La frase, pronunciada en plena discusión parlamentaria, generó inmediatas reacciones en la sala y provocó la réplica de varios legisladores, entre ellos Martín Lousteau, que cuestionó con dureza sus palabras.

El Senado debatía el proyecto de emergencia pediátrica, que ya obtuvo dictamen y se tratará la próxima semana en el recinto. En ese marco, Álvarez Rivero advirtió sobre la fragilidad del sistema sanitario en las provincias: “La salud en las provincias está en su mínima expresión. Es una bola de nieve, es cada vez peor. Es una realidad general”, señaló.

/Inicio Código Embebido/

NO TIENEN ALMA



Esta es Carmen Rivero, senadora del PRO (aliada de LLA) durante la comisión de Salud del Senado en el que se dictaminó la emergencia sanitaria pediátrica:



"Yo no creo que los niñitos argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no… pic.twitter.com/tqjbMxXntv — Mayra Mendoza ?? (@mayrasmendoza) August 19, 2025

/Fin Código Embebido/

Al plantear la necesidad de fortalecer la atención federal, sostuvo que la salud es de gestión provincial y que debería reorganizarse para evitar la concentración de derivaciones en Buenos Aires. Fue entonces cuando pronunció la frase que encendió la polémica: “Ese derecho no lo conozco en ningún lado”, en relación al acceso de todos los niños del país al hospital pediátrico de referencia nacional.

Ante la repercusión de sus palabras, Álvarez Rivero salió a aclarar que había sido malinterpretada. Según explicó, su intención era remarcar que los hospitales pediátricos provinciales deben fortalecerse para evitar que el Garrahan sea la única alternativa para pacientes graves de todo el país.

La senadora también insistió en su propuesta de otorgar rango nacional a la Academia de Medicina de Córdoba, lo que —según expresó— permitiría agilizar el intercambio con hospitales y universidades extranjeras sin generar mayores costos para el Estado.