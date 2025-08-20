En vivo

Mundo

Claudia Sheinbaum rechazó operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe

La mandataria leyó el artículo 89 de la Constitución mexicana, que establece los principios de la política exterior del país.

20/08/2025 | 07:17Redacción Cadena 3

FOTO: Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este martes su rechazo a las operaciones militares que Estados Unidos realiza en el mar Caribe, cerca de Venezuela, y reiteró el llamado de su Gobierno a la "no intervención" y a la "autodeterminación de los pueblos".

Esto ocurre luego de que Estados Unidos ordenara el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del mar Caribe para hacer frente a las amenazas de organizaciones narcocriminales latinoamericanas, en medio de la tensa relación entre el gobierno estadounidense y el venezolano.

Al respecto, Sheinbaum fijó su postura basándose en el artículo 89 de la Constitución mexicana, que establece los principios rectores de la política exterior del país.

"La presidenta observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales", leyó la mandataria.

Asimismo, indicó que "la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales".

Sheinbaum finalizó su postura afirmando que cualquier controversia se debe resolver a través del diálogo.

La tensión en la región del mar Caribe escaló aún más con el anuncio del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre la activación de 4,5 millones de milicianos territoriales en todo el país, como parte de un plan especial de defensa frente a lo que calificó como "amenazas" de Estados Unidos.

Lectura rápida

¿Qué rechazó Claudia Sheinbaum? La presidenta de México rechazó las operaciones militares de Estados Unidos en el mar Caribe.

¿Qué fundamento utilizó? Se basó en el artículo 89 de la Constitución mexicana sobre política exterior.

¿Qué fuerzas desplegó EE. UU.? Estados Unidos ordenó el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el mar Caribe.

¿Qué anunció Nicolás Maduro? El presidente de Venezuela activó 4,5 millones de milicianos territoriales en defensa ante EE. UU.

¿Cómo propone resolver las controversias? Sheinbaum afirmó que las controversias deben ser resueltas a través del diálogo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

