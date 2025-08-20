En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3

En vivo

Continúa cortado el Camino de las Altas Cumbres tras la nevada

Es por la acumulación de hielo sobre la calzada. Durante el transcurso de la mañana se evaluarán la condiciones para la reapertura de la circulación vehicular.

20/08/2025 | 06:22Redacción Cadena 3

FOTO: Nieve en las Altas Cumbres.

FOTO: Nieva en las Altas Cumbres.

Continúa cerrado hoy al tránsito vehicular el Camino de las Altas Cumbres tras el hielo acumulado en la calzada por la copiosa nevada registrada durante este martes.

Se estima que durante el transcurso de la mañana, entre las 10 y las 11 se evaluará si se puede habilitar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por el fenómeno, se acumuló entre 10 y 12 cm de nieve sobre la ruta, en particular en la parte más alta: Giulio Césare, La Posta y El Cóndor.

A las 6 de este miércoles, el termómetro registraba cero grados de temperatura.

Este martes, pasadas las 12 comenzaron a caer los primeros copos de nieve en la zona cercana a la Escuela Ceferino Namuncurá, en Pampa de Achala.

Estas condiciones han propiciado la llegada de la nieve, un evento que ha generado entusiasmo y expectativa entre los lugareños.

Cristian Jiménez, residente de la zona, compartió su experiencia con Cadena 3 desde el Parador Los Cerros, próximo a la Escuela Ceferino Namuncurá: “Hace unos minutos comenzó a nevar. Anoche y esta mañana tuvimos lluvia, pero el clima cambió y ahora está ideal para la nieve. Es un espectáculo hermoso, aunque estamos atentos a cómo evoluciona”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué fenómeno meteorológico ocurrió en Traslasierra?
Comenzaron a caer los primeros copos de nieve, marcando el inicio de una ola de frío.

¿Quién compartió su experiencia sobre la nieve?
Cristian Jiménez, un residente de la zona, habló sobre el fenómeno a través de Cadena 3.

¿Cuándo comenzó a nevar en la región?
La nieve comenzó a caer hace unos minutos, tras una noche de lluvia.

¿Dónde se reportó la caída de nieve?
En las inmediaciones de la Escuela Ceferino Namuncurá y en Pampa de Achala.

¿Por qué se cerró el Camino de las Altas Cumbres?
Se cerró debido a la presencia de garrotillo, una capa de hielo peligrosa para los conductores.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho