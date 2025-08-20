Continúa cortado el Camino de las Altas Cumbres tras la nevada

Continúa cerrado hoy al tránsito vehicular el Camino de las Altas Cumbres tras el hielo acumulado en la calzada por la copiosa nevada registrada durante este martes.

Se estima que durante el transcurso de la mañana, entre las 10 y las 11 se evaluará si se puede habilitar.

/Inicio Código Embebido/

?? ACTUALIZACIÓN DE RUTA: Persiste el corte total por nieve en el Camino de las Altas Cumbres.



?? Se continúa con la limpieza de la calzada, removiendo y limpiando el hielo en la carpeta asfáltica, entre los km 38 y 56. https://t.co/HzorxacAyi pic.twitter.com/Oq4rnl6J0z — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) August 20, 2025

/Fin Código Embebido/

Por el fenómeno, se acumuló entre 10 y 12 cm de nieve sobre la ruta, en particular en la parte más alta: Giulio Césare, La Posta y El Cóndor.

A las 6 de este miércoles, el termómetro registraba cero grados de temperatura.

Este martes, pasadas las 12 comenzaron a caer los primeros copos de nieve en la zona cercana a la Escuela Ceferino Namuncurá, en Pampa de Achala.

Estas condiciones han propiciado la llegada de la nieve, un evento que ha generado entusiasmo y expectativa entre los lugareños.

Cristian Jiménez, residente de la zona, compartió su experiencia con Cadena 3 desde el Parador Los Cerros, próximo a la Escuela Ceferino Namuncurá: “Hace unos minutos comenzó a nevar. Anoche y esta mañana tuvimos lluvia, pero el clima cambió y ahora está ideal para la nieve. Es un espectáculo hermoso, aunque estamos atentos a cómo evoluciona”.

/Inicio Código Embebido/

?? Corte total en el Camino de las Altas Cumbres:



?? Debido a la caída de garrotillo, camiones regadores se encuentran trabajando en el lugar. https://t.co/DZqx8Dee0H pic.twitter.com/xcZYDkocyu — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) August 19, 2025

/Fin Código Embebido/