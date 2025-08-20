Efemérides del 20 de agosto: eventos históricos que marcaron este día

Efemérides del 20 de agosto

Recordar los acontecimientos históricos permite mantener viva la memoria colectiva a pesar del paso del tiempo. Por ello, resulta fundamental conocer los eventos que dejaron su marca en el calendario el 20 de agosto.

1890: Nacimiento de Howard P. Lovecraft

En Providence, Estados Unidos, nació Howard P. Lovecraft, un renombrado escritor de narrativa, novelas y relatos de terror y ciencia ficción. Su obra más conocida, los "Mitos de Cthulhu", se transformó en un ícono de la literatura de terror fantástico, influyendo en generaciones posteriores.

1833: Nacimiento de Benjamin Harrison

En North Bend, Ohio, nació Benjamin Harrison, quien se convertiría en el vigésimo tercer Presidente de los Estados Unidos, ocupando el cargo entre 1889 y 1893 por el Partido Republicano. Durante su gobierno, se ejecutaron importantes obras públicas, además de subvencionar compañías y aplicar la Ley sobre las pensiones para veteranos de guerra.

1779: Nacimiento de Jön Jacob von Berzelius

Naciendo en la provincia sueca de Östergötland, Jön Jacob von Berzelius fue un químico que introdujo los símbolos de los elementos químicos y fundó el análisis químico. Su legado como uno de los padres de la química moderna perdura hasta hoy, al igual que sus descubrimientos de elementos como Cerio, Selenio y Torio.

1778: Nacimiento de Bernardo O'Higgins

En Chillán, Chile, nació Bernardo O'Higgins, político y militar que jugaría un papel fundamental en la independencia de su país. Considerado uno de los Libertadores de América, fue capitán general del Ejército de Chile y general de la Gran Colombia, contribuyendo a la Expedición Libertadora del Perú.

1854: Fallecimiento de Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling

El filósofo alemán Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling murió en Bad Ragaz, Suiza. Reconocido por su labor dentro del idealismo y su influencia romántica, sus obras, como "Filosofía del arte" y "La esencia de la libertad humana", dejaron una profunda huella en el pensamiento filosófico europeo.

1572: Fallecimiento de Miguel López de Legazpi

En Manila, Filipinas, falleció el conquistador español Miguel López de Legazpi. Su vida estuvo marcada por su papel como administrador colonial y fundador de la ciudad de Manila, aunque falleció en condiciones de pobreza sin saber de su reconocimiento por parte del rey Felipe II.

1153: Fallecimiento de Bernardo de Claraval

Bernardo de Claraval, abad y Doctor de la Iglesia, murió cerca de Langres, Francia. Fundador del monasterio de Claraval, fue un influyente pacificador en Europa, lo que lo llevó a ser canonizado y posteriormente reconocido como Doctor de la Iglesia.

El evento más significativo del día se centra en el nacimiento de Howard P. Lovecraft en 1890, cuya obra ha dejado una profunda influencia en la literatura de terror y ciencia ficción, resonando aún en la cultura popular actual.

Te invitamos a explorar las efemérides diarias y descubrir los momentos históricos que han configurado nuestra comprensión del pasado.