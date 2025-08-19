Fuerte choque en la ruta 9 dejó una mujer fallecida y dos heridos

FOTO: Accidente de transito en la Ruta 9.

Un trágico accidente de tránsito se dio este martes por la tarde en la Ruta 9 a la altura de Rayo Cortado y Santa Elena.

El choque resultó con el fallecimiento de una mujer y con dos hombres lesionados. Los mismos fueron trasladados al Hospital zonal con lesiones a establecer.

El accidente se dio cuando por razones que aún se tratan de establecer dos vehículos colisionaron de manera frontal.

/Inicio Código Embebido/

En vivo Ahora país Clima. Nieva en Traslasierra: cortaron el Camino de las Altas Cumbres Según registros meteorológicos, las temperaturas en la zona han descendido drásticamente, alcanzando los -3 °C en las inmediaciones de la escuela, mientras que en Pampa de Achala el termómetro marcó -5 °C.

/Fin Código Embebido/

En el lugar y tras el accidente trabajaban un servicio de emergencias y personal de Policía Caminera.

No se estableció la identidad de la mujer fallecida.

Accidente en Circunvalación:

Se dio en el anillo interno del barrio de Altamira, kilómetro 11, cerca del puente Córdoba-Rosario. La policía caminera informó que la calzada se encuentra resbaladiza, lo que podría haber influido en el incidente.

En esta caso, una mujer perdió el control de su vehículo Chevrolet Corsa e impactó contra un camión Volvo. La mujer era atendida por una ambulancia y se encontraba consciente.

Minutos después del accidente la Policía Caminera informó la habilitación para circular en la zona.

Informe de Gonzalo Carrasquera.