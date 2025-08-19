Fuerte choque en la ruta 9 dejó una mujer fallecida y dos heridos
El trágico hecho se dio en la tarde del martes a la altura de Rayo Cortado y Santa Elena.
19/08/2025 | 17:13Redacción Cadena 3
FOTO: Accidente de transito en la Ruta 9.
-
Audio. Accidente fatal en Ruta 9 deja una mujer fallecida y dos heridos en Córdoba
Cadena 3
Un trágico accidente de tránsito se dio este martes por la tarde en la Ruta 9 a la altura de Rayo Cortado y Santa Elena.
El choque resultó con el fallecimiento de una mujer y con dos hombres lesionados. Los mismos fueron trasladados al Hospital zonal con lesiones a establecer.
El accidente se dio cuando por razones que aún se tratan de establecer dos vehículos colisionaron de manera frontal.
/Inicio Código Embebido/
Clima. Nieva en Traslasierra: cortaron el Camino de las Altas Cumbres
Según registros meteorológicos, las temperaturas en la zona han descendido drásticamente, alcanzando los -3 °C en las inmediaciones de la escuela, mientras que en Pampa de Achala el termómetro marcó -5 °C.
/Fin Código Embebido/
En el lugar y tras el accidente trabajaban un servicio de emergencias y personal de Policía Caminera.
No se estableció la identidad de la mujer fallecida.
Accidente en Circunvalación:
Se dio en el anillo interno del barrio de Altamira, kilómetro 11, cerca del puente Córdoba-Rosario. La policía caminera informó que la calzada se encuentra resbaladiza, lo que podría haber influido en el incidente.
En esta caso, una mujer perdió el control de su vehículo Chevrolet Corsa e impactó contra un camión Volvo. La mujer era atendida por una ambulancia y se encontraba consciente.
Minutos después del accidente la Policía Caminera informó la habilitación para circular en la zona.
Informe de Gonzalo Carrasquera.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un accidente de tránsito resultó en la muerte de una mujer y lesiones en dos hombres.
¿Quiénes fueron afectados? Una mujer falleció y dos hombres resultaron lesionados.
¿Cuándo sucedió? El accidente ocurrió el martes por la tarde.
¿Dónde tuvo lugar? En la Ruta 9, a la altura de Rayo Cortado y Santa Elena.
¿Cómo se produjo el accidente? Dos vehículos colisionaron de manera frontal por razones aún no establecidas.
¿Por qué se dio la emergencia? Se activó un servicio de emergencias y Policía Caminera para atender la situación tras el choque.