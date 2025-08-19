En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Fuerte choque en la ruta 9 dejó una mujer fallecida y dos heridos

El trágico hecho se dio en la tarde del martes a la altura de Rayo Cortado y Santa Elena.

19/08/2025 | 17:13Redacción Cadena 3

FOTO: Accidente de transito en la Ruta 9.

  1. Audio. Accidente fatal en Ruta 9 deja una mujer fallecida y dos heridos en Córdoba

    Cadena 3

    Episodios

Un trágico accidente de tránsito se dio este martes por la tarde en la Ruta 9 a la altura de Rayo Cortado y Santa Elena.

El choque resultó con el fallecimiento de una mujer y con dos hombres lesionados. Los mismos fueron trasladados al Hospital zonal con lesiones a establecer.

El accidente se dio cuando por razones que aún se tratan de establecer dos vehículos colisionaron de manera frontal.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el lugar y tras el accidente trabajaban un servicio de emergencias y personal de Policía Caminera.

No se estableció la identidad de la mujer fallecida.

Accidente en Circunvalación:

Se dio en el anillo interno del barrio de Altamira, kilómetro 11, cerca del puente Córdoba-Rosario. La policía caminera informó que la calzada se encuentra resbaladiza, lo que podría haber influido en el incidente.

En esta caso, una mujer perdió el control de su vehículo Chevrolet Corsa e impactó contra un camión Volvo. La mujer era atendida por una ambulancia y se encontraba consciente.

Minutos después del accidente la Policía Caminera informó la habilitación para circular en la zona. 

Informe de Gonzalo Carrasquera.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un accidente de tránsito resultó en la muerte de una mujer y lesiones en dos hombres.

¿Quiénes fueron afectados? Una mujer falleció y dos hombres resultaron lesionados.

¿Cuándo sucedió? El accidente ocurrió el martes por la tarde.

¿Dónde tuvo lugar? En la Ruta 9, a la altura de Rayo Cortado y Santa Elena.

¿Cómo se produjo el accidente? Dos vehículos colisionaron de manera frontal por razones aún no establecidas.

¿Por qué se dio la emergencia? Se activó un servicio de emergencias y Policía Caminera para atender la situación tras el choque.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho