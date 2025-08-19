En vivo

Nieva en Traslasierra: cortaron el Camino de las Altas Cumbres

Según registros meteorológicos, las temperaturas en la zona han descendido drásticamente, alcanzando los -3 °C en las inmediaciones de la escuela, mientras que en Pampa de Achala el termómetro marcó -5 °C.

19/08/2025 | 13:28Redacción Cadena 3

FOTO: Nieve en las Altas Cumbres.

FOTO: Nieva en las Altas Cumbres.

  1.

    Audio. Nieva en las Altas Cumbres

    Ahora país

    Episodios

En Traslasierra, los primeros copos de nieve han comenzado a caer, transformando el paisaje de la zona cercana a la Escuela Ceferino Namuncurá, en Pampa de Achala, en un escenario de postal invernal.

Según registros meteorológicos, las temperaturas en la zona han descendido drásticamente, alcanzando los -3 °C en las inmediaciones de la escuela, mientras que en Pampa de Achala el termómetro marcó -5 °C.

Estas condiciones han propiciado la llegada de la nieve, un evento que ha generado entusiasmo y expectativa entre los lugareños.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cristian Jiménez, residente de la zona, compartió su experiencia con Cadena 3 desde el Parador Los Cerros, próximo a la Escuela Ceferino Namuncurá: “Hace unos minutos comenzó a nevar. Anoche y esta mañana tuvimos lluvia, pero el clima cambió y ahora está ideal para la nieve. Es un espectáculo hermoso, aunque estamos atentos a cómo evoluciona”.

La Policía Caminera informó que el Camino de las Altas Cumbres, arteria clave de la región, fue cerrado totalmente debido a la presencia de garrotillo, una capa de hielo que representa un peligro para los conductores.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué fenómeno meteorológico ocurrió en Traslasierra?
Comenzaron a caer los primeros copos de nieve, marcando el inicio de una ola de frío.

¿Quién compartió su experiencia sobre la nieve?
Cristian Jiménez, un residente de la zona, habló sobre el fenómeno a través de Cadena 3.

¿Cuándo comenzó a nevar en la región?
La nieve comenzó a caer hace unos minutos, tras una noche de lluvia.

¿Dónde se reportó la caída de nieve?
En las inmediaciones de la Escuela Ceferino Namuncurá y en Pampa de Achala.

¿Por qué se cerró el Camino de las Altas Cumbres?
Se cerró debido a la presencia de garrotillo, una capa de hielo peligrosa para los conductores.

