Nieva en Traslasierra: cortaron el Camino de las Altas Cumbres

En Traslasierra, los primeros copos de nieve han comenzado a caer, transformando el paisaje de la zona cercana a la Escuela Ceferino Namuncurá, en Pampa de Achala, en un escenario de postal invernal.

Según registros meteorológicos, las temperaturas en la zona han descendido drásticamente, alcanzando los -3 °C en las inmediaciones de la escuela, mientras que en Pampa de Achala el termómetro marcó -5 °C.

Estas condiciones han propiciado la llegada de la nieve, un evento que ha generado entusiasmo y expectativa entre los lugareños.

/Inicio Código Embebido/

????¡Nieve en el Camino de las Altas Cumbres!



Se recomienda circular con precaución ?? Calzada inestable. pic.twitter.com/zMs5iOnWoH — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) August 19, 2025

/Fin Código Embebido/

Cristian Jiménez, residente de la zona, compartió su experiencia con Cadena 3 desde el Parador Los Cerros, próximo a la Escuela Ceferino Namuncurá: “Hace unos minutos comenzó a nevar. Anoche y esta mañana tuvimos lluvia, pero el clima cambió y ahora está ideal para la nieve. Es un espectáculo hermoso, aunque estamos atentos a cómo evoluciona”.

La Policía Caminera informó que el Camino de las Altas Cumbres, arteria clave de la región, fue cerrado totalmente debido a la presencia de garrotillo, una capa de hielo que representa un peligro para los conductores.

/Inicio Código Embebido/

?? Corte total en el Camino de las Altas Cumbres:



?? Debido a la caída de garrotillo, camiones regadores se encuentran trabajando en el lugar. https://t.co/DZqx8Dee0H pic.twitter.com/xcZYDkocyu — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) August 19, 2025

/Fin Código Embebido/