En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Sigue la alerta por la ciclogénesis en el AMBA: cómo estará el tiempo hoy

Este miércoles por la tarde parará de llover pero llegan las ráfagas más intensas del sudoeste.

20/08/2025 | 07:44Redacción Cadena 3

FOTO: Ciclogénesis

La ciclogénesis que afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un miércoles marcado por el cese de las precipitaciones pero con la llegada de ráfagas de viento muy fuertes. Para seguir la evolución del fenómeno, se encuentra disponible un mapa interactivo de la plataforma Windy.

Este martes hubo lluvias durante toda la jornada. Hoy, en tanto, el viento rotará al sudoeste y será el gran protagonista.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Miércoles 20: se va la lluvia, llega el viento

Madrugada y Mañana (01:00 a 12:00): Continuarán las lluvias débiles de forma intermitente. El viento rotará al sudoeste y comenzará a aumentar su velocidad de forma progresiva.

Tarde (13:00 a 18:00): Cesa por completo la lluvia y el cielo comienza a despejarse. En esta franja horaria se esperan las ráfagas de viento más fuertes de todo el evento, que podrían alcanzar los 74 km/h entre las 14:00 y las 15:00.

Noche (19:00 en adelante): El viento disminuirá gradualmente su intensidad y el cielo se despejará por completo, dando paso a una noche tranquila.

Lectura rápida

¿Qué fenómeno afectará al AMBA? La ciclogénesis que traerá lluvias y vientos fuertes.

¿Cuándo se espera la lluvia más intensa? El martes 19, con un pico de precipitación a las 11:00.

¿Dónde se pueden seguir las actualizaciones del fenómeno? En el mapa interactivo de la plataforma Windy.

¿Cómo cambiará el clima el miércoles? Se espera el cese de la lluvia y el aumento de la intensidad del viento.

¿Por qué es importante el miércoles? Porque se anticipan ráfagas de viento de hasta 74 km/h en la tarde.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho