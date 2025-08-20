Sigue la alerta por la ciclogénesis en el AMBA: cómo estará el tiempo hoy

La ciclogénesis que afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un miércoles marcado por el cese de las precipitaciones pero con la llegada de ráfagas de viento muy fuertes. Para seguir la evolución del fenómeno, se encuentra disponible un mapa interactivo de la plataforma Windy.

Este martes hubo lluvias durante toda la jornada. Hoy, en tanto, el viento rotará al sudoeste y será el gran protagonista.

Miércoles 20: se va la lluvia, llega el viento

Madrugada y Mañana (01:00 a 12:00): Continuarán las lluvias débiles de forma intermitente. El viento rotará al sudoeste y comenzará a aumentar su velocidad de forma progresiva.

Tarde (13:00 a 18:00): Cesa por completo la lluvia y el cielo comienza a despejarse. En esta franja horaria se esperan las ráfagas de viento más fuertes de todo el evento, que podrían alcanzar los 74 km/h entre las 14:00 y las 15:00.

Noche (19:00 en adelante): El viento disminuirá gradualmente su intensidad y el cielo se despejará por completo, dando paso a una noche tranquila.