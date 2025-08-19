Rodrigo Ugarte, geólogo de YPF: “Hemos explotado sólo el 8% de Vaca Muerta”

¿Cómo resumiría el trabajo que realiza YPF en Vaca Muerta y el impacto que tendrá esta explotación?

YPF lleva más de 15 años explorando Vaca Muerta y 11 años desarrollándola masivamente. Esta formación shale, una arcilla con gran potencial de hidrocarburos no convencionales, no se explotaba en Argentina hace 12 años. YPF lideró su investigación y desarrollo, y hoy, junto con socios internacionales y locales, hemos perforado más de 2200 pozos en producción. Hemos establecido una metodología eficiente para explotar este recurso, pero seguimos mejorando con nuevas tecnologías para maximizar la eficiencia y poner el petróleo y el gas al servicio del mercado.

¿Qué representa Vaca Muerta para Argentina en términos de exportación de hidrocarburos?

Actualmente, estamos exportando petróleo a Chile a través de ductos trasandinos y desde el puerto de Bahía Blanca, pero necesitamos aumentar la capacidad de transporte y almacenamiento. Para 2027, planeamos exportar gas licuado, y hacia 2030, aspiramos a triplicar la producción de petróleo y gas, alcanzando exportaciones de energía por más de 30 mil millones de dólares anuales, equiparable al aporte actual del sector agropecuario.

Cuando estudiabas geología, ¿imaginabas estar liderando un proyecto de esta magnitud?

No, no lo imaginaba. Siempre fue un sueño trabajar en YPF, que históricamente lideró el conocimiento sobre hidrocarburos en Argentina. Aunque estudié reservorios convencionales, participar en el desarrollo de Vaca Muerta es un orgullo, junto a muchos compañeros que trabajan diariamente para hacer esto realidad.

Profesionales de la industria energética han comparado visitar Vaca Muerta con ir a Disney. ¿Qué hace tan especial esta operación?

La escala de la operación es impresionante. Es una sola cuenca con equipos de gran potencia, innovaciones tecnológicas y un nivel de actividad que sorprende a quienes vienen de otras regiones de la industria. Esto resulta muy atractivo para geólogos e ingenieros.

Ahora país Energía y Recursos. Cómo es la extracción de petróleo y gas en Vaca Muerta Desde el campamento Loma Campana, Cadena 3 reporta el progreso en la perforación de nuevos pozos en Vaca Muerta. El crecimiento de Añelo plantea retos en infraestructura y costo de vida para sus habitantes.

¿Cuál es la diferencia entre un pozo convencional y uno no convencional como los de Vaca Muerta?

La diferencia radica en el tipo de roca. Vaca Muerta es una roca madre, con alta porosidad pero baja permeabilidad, que requiere fractura hidráulica para interconectar los poros y permitir el flujo de petróleo y gas. En los pozos convencionales, los hidrocarburos migran a rocas más porosas, como areniscas, que no necesitan este proceso.

¿A qué profundidad se encuentra Vaca Muerta y cómo se perforan estos pozos?

La formación está a unos 3000 metros de profundidad. Realizamos pozos verticales hasta esa profundidad, con una curva para perforar horizontalmente hasta 4000 o 5000 metros dentro de la zona objetivo, utilizando geonavegación en tiempo real para dirigir la perforación.

¿Cómo logró YPF desarrollar la tecnología para explotar Vaca Muerta, que antes era demasiado costosa?

Inicialmente, trabajamos en consorcios con compañías que ya tenían experiencia en fracking. YPF adaptó ese conocimiento a las particularidades de Vaca Muerta, desarrollando su propia metodología. Con alianzas estratégicas con proveedores de servicios, tanto locales como internacionales, logramos la capacidad técnica y los equipos necesarios para optimizar la eficiencia y velocidad de las operaciones.

¿Qué porcentaje del potencial de Vaca Muerta está explotado actualmente?

En más de 10 años de desarrollo masivo, hemos explotado sólo el 8% del potencial de Vaca Muerta. En los próximos 3 a 5 años, planeamos acelerar este desarrollo, completando la infraestructura necesaria, como ductos y terminales de carga, para exportar el petróleo y gas.

¿Por qué no se produce más petróleo y gas si el potencial es tan grande?

La limitación está en la capacidad de evacuación. Estamos al tope de la infraestructura actual, pero a medida que ampliamos ductos y terminales, ocupamos esa capacidad para dar el próximo salto productivo.

¿Cuándo estará Argentina en pleno exportando shale oil y shale gas?

Ya exportamos petróleo a Chile y a través de Puerto Rosales, con un saldo exportador positivo. Para 2027, comenzaremos a exportar gas licuado desde el Atlántico, y hacia 2030, buscamos triplicar la producción de ambos recursos, generando un ingreso comparable al del sector agropecuario.

¿Es cierto que un pozo no se puede detener una vez que comienza a producir?

Sí, nuestro objetivo es mantener los pozos funcionando 24 horas al día. Solo se detienen para intervenciones o mejoras. Utilizamos telemetría y centros de inteligencia en tiempo real, apoyados por inteligencia artificial, para monitorear y optimizar las operaciones continuamente.

¿Cuántas personas trabajan en torno a un grupo de pozos en Vaca Muerta?

En la perforación de un pozo trabajan unas 60 personas en turnos, pero el ecosistema logístico y de servicios involucra a miles, incluyendo la construcción de ductos, suministro de materiales y soporte general.

¿Cómo ha cambiado Vaca Muerta en los 17 años que lleva trabajando en YPF?

Hace 17 años, trabajábamos en proyectos convencionales de menor escala. Vaca Muerta ha transformado la industria con su potencial único, permitiendo un desarrollo intensivo que hoy representa más del 50% de la energía producida en Argentina, con la meta de triplicar esa producción.

¿Cómo logra YPF ser competitiva en costos frente a los precios internacionales del petróleo y gas?

Ya somos competitivos, pero trabajamos diariamente para maximizar la eficiencia. Cuando exportemos gas licuado, competiremos globalmente, donde pequeños márgenes de costo determinan el éxito. Optimizamos cada etapa del proceso para reducir costos por barril y metro cúbico.

¿Cuántas personas trabajan en la gerencia de Loma Campana y en el campo?

En la gerencia, unas 300 personas, con soporte adicional desde Neuquén y Buenos Aires. En el campo, con contratistas y servicios, se involucran miles de personas diariamente.

¿Qué tan extensa es la zona de explotación de Vaca Muerta y cuánto falta por desarrollar?

La explotación actual se concentra alrededor de Añelo, pero Vaca Muerta abarca varias provincias. Muchas áreas, especialmente ricas en gas, están aún sin desarrollar. En los próximos dos años, comenzaremos a explotarlas masivamente para abastecer proyectos como la exportación de gas licuado en 2027.

¿Qué rol juega YPF frente a otras empresas en Vaca Muerta?

YPF lidera la industria, representando más de la mitad del desarrollo de Vaca Muerta, gracias a su presencia minera y experiencia histórica. Trabajamos en consorcio con otras compañías, no como competidores, sino como socios, liderando por nuestro tamaño y trayectoria.

¿Cuántas empresas están relacionadas con YPF en la explotación de Vaca Muerta?

Miles de pymes y medianas empresas, de manera directa o indirecta, proveen servicios y materiales. Las licitaciones de YPF abarcan todo el país, no solo Neuquén, y trabajamos con cámaras empresariales para fomentar la participación de la industria nacional.

¿Qué oportunidades laborales hay en Vaca Muerta y cómo se puede acceder a ellas?

YPF ofrece planes de capacitación, becas y pasantías a través de la Fundación YPF, y programas de ingreso para profesionales. Los interesados pueden consultar la sección “Trabajar con Nosotros” en la página de YPF para conocer las oportunidades disponibles.

¿Qué carreras recomendarías estudiar para trabajar en la industria energética en Argentina?

Geología, ingeniería en petróleo y otras ingenierías son ideales. También se necesitan técnicos de escuelas técnicas, que son muy valorados por su aporte desde edades tempranas.

¿Qué libro recomendarías a los oyentes de Cadena 3?

Recomiendo "Viaje al centro de la Tierra", de Julio Verne. Es un libro que me marcó y que releo cada cierto tiempo, siempre con la misma fascinación.

¿Hay petróleo o gas en Córdoba?

En los años 70, se exploró la Cuenca Chaco Paranaense y la Cuenca de Levalle en Córdoba, pero no se encontraron hidrocarburos en cantidades rentables. Recomiendo a Córdoba seguir destacando en agricultura e industria, donde tiene un gran potencial.

Entrevista de Sergio Suppo.