Sociedad

Alerta hoy por vientos fuertes: cuáles son las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus avisos para este miércoles en varias zonas del país.

20/08/2025 | 06:40Redacción Cadena 3

FOTO: Alerta por fuertes vientos.

El mal clima se mantiene este miércoles en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.

Se trata de un alerta amarillo que sigue en zonas de las provincias de Entre Ríos, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Alerta por vientos.

/Fin Código Embebido/

Según el SMN, “se esperan sobre el este de la provincia de Buenos Aires vientos del sector este, con velocidades entre 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h".

El SMN detalló que "toda el área de cobertura indicada irá siendo afectada progresivamente por vientos del sudoeste u oeste, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 65 a 80 km/h”.

Lectura rápida

¿Qué se mantiene en varias zonas del país? El mal clima.

¿Quién renovó las alertas por viento fuerte? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuándo se espera el cambio en los vientos? A partir del miércoles 20.

¿Dónde se encuentran las zonas afectadas? En las provincias de Entre Ríos, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

¿Cómo se describen los vientos en el este de Buenos Aires? Vientos del sector este, entre 30 y 40 km/h, con ráfagas de hasta 70 km/h.

