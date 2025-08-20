Alerta hoy por vientos fuertes: cuáles son las provincias afectadas

El mal clima se mantiene este miércoles en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.

Se trata de un alerta amarillo que sigue en zonas de las provincias de Entre Ríos, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Alerta por vientos.

/Fin Código Embebido/

Según el SMN, “se esperan sobre el este de la provincia de Buenos Aires vientos del sector este, con velocidades entre 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h".

El SMN detalló que "toda el área de cobertura indicada irá siendo afectada progresivamente por vientos del sudoeste u oeste, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 65 a 80 km/h”.