Trump, Zelenski y el mapa que desnuda la derrota de Ucrania

Por Marcos Calligaris

Donald Trump no necesitó discursos para fijar posición: le bastó un mapa. Este lunes en el Despacho Oval, frente a Volodímir Zelenski y a los principales líderes europeos, desplegó un mapa de Ucrania que mostraba, sin espacio para eufemismos, el control territorial ruso. Crimea ya no figura en la discusión. Trump lo subrayó con frialdad: es irrecuperable. El resto de las zonas ocupadas en el Donbás y el sur aparece en ese mapa como un hecho consumado, como una sombra que se extiende sobre el futuro.

La escena no es nueva en la historia política. En Moscú, en 1944, Winston Churchill escribió porcentajes en un papel para pactar con Stalin la repartición de Europa del Este. Antes, en 1919, Woodrow Wilson desplegó en París mapas elaborados por su equipo de expertos para redibujar el continente tras la Primera Guerra Mundial, legitimando la creación de nuevos Estados bajo el principio de autodeterminación. Cada vez, los trazos sobre un papel anticipaban derrotas, sometimientos o ilusiones rotas.

Hoy, Zelenski contempla un mapa que lo enfrenta a lo inevitable: su país no recuperará la integridad territorial. La discusión no gira en torno a si habrá cesiones, sino a cuántas. Y en ese retroceso no sólo pierde Ucrania: pierde Europa. Porque lo que se derrumba no es únicamente la defensa de unos márgenes orientales, sino el principio que la sostiene desde 1945: el Estado de Derecho y la inviolabilidad de las fronteras.

Trump, con ironía, prometió regalarle el mapa a Zelenski. Pero el verdadero destinatario del obsequio es Vladímir Putin: la confirmación de que el mundo, con sus silencios y gestos de resignación, ha aceptado que las líneas han cambiado y seguirán cambiando.

El contraste es elocuente. En 1942, Franklin D. Roosevelt recibió un globo terráqueo gigantesco —un metro veintisiete de diámetro, 340 kilos de peso— para medir distancias y planear la guerra global contra el Eje. Churchill y George C. Marshall tuvieron sus propias réplicas. Aquel globo proyectaba ambición y victoria, el dominio de un orden occidental que se imponía. El mapa que Trump mostró en la Casa Blanca, en cambio, proyecta derrota y amputación. Dos objetos, dos gestos y dos destinos: uno de expansión, otro de resignación.

Las cartas ya están marcadas para Ucrania. Crimea se pierde sin discusión, la puerta de la OTAN permanecerá cerrada y los territorios ocupados en el este y el sur muy probablemente se esfumen de su mapa oficial. El dilema que resta es si este será solo el final de la aspiración ucraniana de integrarse a Occidente, alentada desde la Revolución Naranja, o si quedará inscrito como la capitulación más visible de Europa y Estados Unidos, los mismos que acompañaron ese giro.