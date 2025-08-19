Apuntes sobre la campaña electoral que ya empezó

Por Julio Perotti

1.

¿Qué significa que La Libertad Avanza se haya inclinado, en general, por candidatos puros libertarios, tal el caso de Córdoba y otros distritos?

La primera lectura surge de la necesidad de consolidar un bloque propio, sin necesidad de aliados.

El pedido de sumisión que argumentó Rodrigo de Loredo para no sumarse es parte central de esa estrategia, que tiene que ver con la conformación de un partido con la máxima territorialidad posible.

La segunda lectura es que la campaña va a llevar el rostro de Javier Milei y de nadie más.

Finalmente, quien se juega el futuro del gobierno y quizá, ahora mismo, la posibilidad de ir por la reelección, es él.

2.

¿En qué se diferencia esta campaña respecto de la de 2023, cuando Milei llegó a la Presidencia?

Hay una diferencia central.

Milei enfrenta estas elecciones con el "plan aspiradora", una estrategia para sacar pesos del mercado y evitar que suba el dólar o la inflación.

Usa subastas, aumentan los encajes bancarios y se lanzan bonos para controlar la cantidad de dinero circulante y mantener la economía estable durante la campaña.

Esto es muy distinto del "plan platita" de 2023, cuando el gobierno de Alberto Fernández, con Sergio Massa como ministro de Economía y candidato presidencial, imprimió mucho dinero para que la gente gastara más rápido y así ganar votos.

Esa medida generó una inflación alta y un fuerte aumento del dólar después de las elecciones, lo que empeoró la situación económica.

3.

La tercera gran incógnita: la participación.

La duda no pasa solo por quién ganará, sino por si la ciudadanía acudirá masivamente a las urnas.

En un país donde históricamente el voto fue sinónimo de participación casi obligada, los últimos procesos electorales encendieron una alarma: la concurrencia viene cayendo de manera sostenida.

La apatía política, la crisis económica y la desconfianza en los dirigentes aparecen como signos de época.

En tiempos de polarización y desencanto, la participación electoral se convirtió en un termómetro clave de la legitimidad del sistema democrático. De la respuesta ciudadana dependerá no solo quién gane, sino también con qué respaldo social podrá gobernar.