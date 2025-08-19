En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Opinión

Vaca Muerta, el futuro energético de Argentina

  

19/08/2025 | 11:06Redacción Cadena 3

FOTO: Vaca Muerta, el futuro energético de Argentina.

  1.

    Audio. Vaca Muerta, el futuro energético de Argentina

    Siempre Juntos

    Episodios

Fernando Genesir Por Fernando Genesir

Estamos en Vaca Muerta con 4 grados de temperatura, saliendo de Añelo, el epicentro de Vaca Muerta, donde se produce la formación geológica de sheil.

Se trata de una roca sedimentaria que contiene gas y petróleo. Lo que se hace aquí es extraer el gas y el petróleo a través de técnicas como el fracking, que fractura la roca para permitir que el gas y el petróleo fluyan.

Estamos instalados en lo que significará para Argentina un salto que duplicará los ingresos del país en divisas.

Vaca Muerta, en funcionamiento pleno dentro de cuatro o cinco años, significará una cosecha de campo por año más. Cabe decir que apenas se explota el 3% de Vaca Muerta hasta el momento.

Cuando esté en funcionamiento dentro de cuatro o cinco años, cuando Argentina pueda exportar gas por barco, tendrá una liquidación de reservas equivalente a una cosecha de campo por año. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Estamos en un lugar que está explotando en desarrollo, con todo lo que eso significa, lo positivo y algunos aspectos negativos. Hay más de 30 empresas aquí, empezando por YPF, y una inversión que se mide por miles de millones de dólares.

Estamos hablando de la segunda reserva de gas natural más grande del mundo y de la cuarta reserva más grande de petróleo. Este movimiento es notable, con un tráfico incesante de camiones y camionetas.

El lugar donde vamos ahora es Loma Campana, el centro operativo de YPF, a 40 minutos de aquí. 

YPF nos abre las puertas para llegar a ese lugar excepcionalmente. Un dato más, Añelo, hace 20 años tenía 400 habitantes, hace 10 tenía 4.000, y hoy tiene 40.000, con un movimiento de 90.000 personas por día.

Se estima que el crecimiento de Añelo la llevará a ser una ciudad de más de medio millón de habitantes en 25 años.

Esperamos poder contar y mostrar todo lo que pasa aquí en Añelo, en esta Argentina rica en recursos.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho