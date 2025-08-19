Vaca Muerta, el futuro energético de Argentina

Por Fernando Genesir

Estamos en Vaca Muerta con 4 grados de temperatura, saliendo de Añelo, el epicentro de Vaca Muerta, donde se produce la formación geológica de sheil.

Se trata de una roca sedimentaria que contiene gas y petróleo. Lo que se hace aquí es extraer el gas y el petróleo a través de técnicas como el fracking, que fractura la roca para permitir que el gas y el petróleo fluyan.

Estamos instalados en lo que significará para Argentina un salto que duplicará los ingresos del país en divisas.

Vaca Muerta, en funcionamiento pleno dentro de cuatro o cinco años, significará una cosecha de campo por año más. Cabe decir que apenas se explota el 3% de Vaca Muerta hasta el momento.

Cuando esté en funcionamiento dentro de cuatro o cinco años, cuando Argentina pueda exportar gas por barco, tendrá una liquidación de reservas equivalente a una cosecha de campo por año.

Estamos en un lugar que está explotando en desarrollo, con todo lo que eso significa, lo positivo y algunos aspectos negativos. Hay más de 30 empresas aquí, empezando por YPF, y una inversión que se mide por miles de millones de dólares.

Estamos hablando de la segunda reserva de gas natural más grande del mundo y de la cuarta reserva más grande de petróleo. Este movimiento es notable, con un tráfico incesante de camiones y camionetas.

El lugar donde vamos ahora es Loma Campana, el centro operativo de YPF, a 40 minutos de aquí.

YPF nos abre las puertas para llegar a ese lugar excepcionalmente. Un dato más, Añelo, hace 20 años tenía 400 habitantes, hace 10 tenía 4.000, y hoy tiene 40.000, con un movimiento de 90.000 personas por día.

Se estima que el crecimiento de Añelo la llevará a ser una ciudad de más de medio millón de habitantes en 25 años.

Esperamos poder contar y mostrar todo lo que pasa aquí en Añelo, en esta Argentina rica en recursos.