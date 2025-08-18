Hermida: “Es una revolución energética lo que el país vive con Vaca Muerta”

¿Qué oportunidades representa Vaca Muerta para la Argentina en términos de desarrollo económico y energético?

Vaca Muerta es una oportunidad transformadora, con un potencial de exportación de 30 mil millones de dólares para 2030, comparable al sector agroindustrial. Su alta productividad, entre las mejores del mundo, está revolucionando Neuquén y permitirá exportar gas natural licuado a través de nuevos puertos. Además, los gasoductos y oleoductos conectarán a Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, beneficiando a toda la región. Es una revolución energética que aprovecha nuestras ventajas comparativas, impulsada por tecnología accesible y decisiones políticas que han facilitado inversiones masivas.

¿Cómo se compara el impacto económico de Vaca Muerta con el del sector agropecuario?

El impacto de Vaca Muerta puede equipararse al del sector agropecuario, que ha desarrollado provincias como Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, impulsando pueblos, comunidades y grandes ciudades como Rosario. Vaca Muerta generará un derrame de riqueza similar, con infraestructura como ferrocarriles, rutas, cruces a Chile y petroquímicas. Además, su energía barata y abundante permitirá producir fertilizantes, plásticos y otros productos de alto valor agregado, beneficiando incluso a la hidrovía Paraguay-Paraná y a regiones como Mato Grosso.

¿Qué desafíos enfrenta la Argentina para aprovechar al máximo sus recursos mineros?

La minería, aunque con gran potencial, tardará más en madurar, hacia 2029 o 2030. Proyectos como Vicuña Corporation, que une Filo del Sol con José María, requieren inversiones colosales, como carreteras de 250 a 300 kilómetros a 4100 metros de altitud y camiones de gran capacidad. La infraestructura, como aeropuertos para repuestos y acceso al agua, es esencial. Comparado con Chile, que exporta 10 veces más minerales, Argentina ha desaprovechado su riqueza minera durante décadas, pero ahora hay una oportunidad para reactivarla.

¿Qué rol juega la hidrovía Paraguay-Paraná en el desarrollo económico del país?

La hidrovía es clave para el transporte de productos agropecuarios y otros bienes. Desde Nueva Palmira hasta Cáceres, en Brasil, abarca 3.442 kilómetros, y Lula planea hacer navegable el tramo de 680 kilómetros entre Cáceres y Corumbá para exportar soja. Esto beneficia a provincias como Córdoba si se mejora la infraestructura de ferrocarriles y transporte automotor. Además, permite llevar productos como trigo mejorador a regiones como Mato Grosso con costos bajos, fortaleciendo la integración regional.

¿Persiste en la Argentina una mentalidad proteccionista que frena su apertura al mundo?

Las nuevas generaciones, influidas por las redes sociales y la globalización, están más abiertas al mundo. La integración con regiones vecinas como Mato Grosso, Paraguay, Bolivia y Uruguay es natural, facilitada por similitudes culturales y lingüísticas. Proyectos como Atacalar, en Catamarca y La Rioja, muestran cómo la colaboración con países como Chile puede generar productos únicos, como aceite de oliva, para mercados globales, superando la idea de un comercio bilateral limitado.

¿Qué obstáculos enfrenta el país para financiar la infraestructura necesaria?

El Estado, en quiebra, no puede financiar la infraestructura requerida. Es crucial desarrollar un mercado de capitales, como han hecho Uruguay y Chile, para atraer inversiones privadas a largo plazo. Con un riesgo país de 700 puntos, es difícil conseguir financiamiento. Se necesitan reformas profundas, como la fiscal, laboral, previsional y educativa, para reducir el riesgo y atraer capitales. Esto podría tomar entre 5 y 15 años, con gobiernos consecutivos que mantengan el rumbo.

¿Es consistente el plan antiinflacionario del gobierno de Javier Milei?

Sí, es consistente en su enfoque de equilibrio fiscal, mínima emisión monetaria y reducción de la presión impositiva. Aunque hay turbulencias, como el manejo de las Leliqs, los fundamentos son sólidos. Bajar la inflación, que actúa como un impuesto regresivo afectando a 11 millones de personas bajo la línea de pobreza, es un avance significativo. Sin embargo, se necesitan reformas estructurales para sostener estos logros.

¿Qué reformas considera prioritarias para el sector público?

Es esencial rediseñar el sector público, eliminando la superposición de gastos entre nación, provincias y municipios. La presión impositiva, con 155 impuestos donde solo 10 recaudan el 24%, asfixia la producción. Modelos como el de Uruguay, que desgravar inversiones, o el de Chile, con asociaciones público-privadas, son ejemplos a seguir. Además, se necesita un “reglamento” político que garantice el imperio de la ley, presupuestos equilibrados y estadísticas confiables.

¿Qué libro recomendás a los lectores?

Recomiendo leer a Yuval Noah Harari, especialmente por su análisis histórico y su visión sobre la inteligencia artificial. Es crucial entender cómo controlarla y dirigirla para que sea útil, evitando que nos relegue a un papel secundario.

Entrevista de Sergio Suppo.