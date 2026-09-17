La poesía que se hace humana: el teatro de Federico García Lorca en análisis profundo

«La poesía que se hace humana». El teatro de Federico García Lorca es una monografía que representa la culminación de más de cuarenta trabajos previos del investigador Emilio Peral Vega sobre el célebre autor granadino. Este libro se presenta como un recorrido integral que abarca la obra dramática de Lorca desde un enfoque histórico y hermenéutico.

Dividido en tres partes: «las ideas teatrales», «las obras» y «los montajes», el texto busca ofrecer una visión completa de las bases conceptuales y estéticas que sustentan la variada paleta teatral de Lorca. A través de un análisis exhaustivo, el autor se centra en una clave interpretativa que permite desentrañar la complejidad de la producción teatral del poeta.

Además, la obra presenta las realizaciones escénicas que, desde el asesinato de Lorca hasta la actualidad, han logrado traducir en las tablas la revolución teatral que él propuso. A pesar de la vasta bibliografía que ha generado el autor, son escasos los ensayos que abordan su teatro desde esta triple perspectiva, lo que hace que este libro sea una contribución significativa al estudio de su obra.

En un contexto donde el teatro sigue siendo un medio poderoso para explorar la condición humana, la obra de Federico García Lorca cobra una relevancia especial. Su capacidad para entrelazar la poesía con la realidad social y política de su tiempo resuena aún hoy, invitando a nuevas generaciones a reflexionar sobre su legado. La monografía de Peral Vega no solo es un homenaje a Lorca, sino también una invitación a redescubrir su teatro en toda su complejidad y belleza.

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