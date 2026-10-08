Hotel Exilio: crónica del Lutetia y su legado en la Europa del siglo XX

Una crónica magistral sobre el mítico hotel que fue testigo de la Segunda Guerra Mundial y el renacer de Europa se presenta en "Hotel Exilio", la nueva obra de Jane Rogoyska. Este libro nos transporta a París en 1938, donde el Hotel Lutetia, célebre refugio de artistas y exiliados, se convierte en un punto de encuentro para figuras como James Joyce, André Gide, Pablo Picasso y Henri Matisse. En sus salones, la elegancia se entrelaza con el miedo y el presentimiento de una catástrofe inminente.

Durante la ocupación, el Lutetia es requisado por la Abwehr, el servicio de inteligencia militar alemán, transformándose en un centro de operaciones y vigilancia. En sus habitaciones, oficiales trazan misiones y se interrogan sospechosos, mientras los espejos art déco reflejan un ambiente de uniformes, mapas y miedo. Tras la liberación, el hotel vuelve a abrir sus puertas, esta vez para acoger a los deportados que regresan de los campos de concentración, entre ellos las hijas de Irène Némirovsky, en busca de noticias de su madre perdida. En sus pasillos, el júbilo y la culpa, la esperanza y la devastación se confunden, convirtiendo al Lutetia en un lugar marcado por la memoria de la guerra y la reconstrucción de Europa.

Con un ritmo narrativo envolvente y una mirada profundamente humana, Rogoyska convierte la historia del Lutetia en una crónica del siglo XX europeo. Su relato coral une rigor histórico y sensibilidad literaria, mostrando cómo un solo edificio puede contener la memoria de toda una época. Este libro no solo es un testimonio de un lugar, sino también una reflexión sobre el impacto de la guerra en la cultura y la identidad europea.

La obra de Rogoyska es relevante hoy en día, ya que nos invita a reflexionar sobre el pasado y su influencia en el presente. En un mundo donde la historia a menudo se repite, "Hotel Exilio" se erige como un recordatorio de la importancia de la memoria y la resiliencia.

Ficha del libro: