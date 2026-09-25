En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Vamos viendo

Fernando Genesir

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Libros

El reino y el poder: el ascenso de un imperio periodístico en Manhattan

La obra de Gay Talese narra la historia de un periódico que moldeó la historia y la política mundial desde su sede en Manhattan.

25/09/2026 | 06:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El reino y el poder: el ascenso de un imperio periodístico en Manhattan

FOTO: El reino y el poder: el ascenso de un imperio periodístico en Manhattan

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

En un edificio gótico gris de catorce plantas, situado en la calle Cuarenta y tres de Manhattan, se alza el imperio periodístico más poderoso del mundo. Este periódico, cuya influencia perdura hasta hoy, ha sido fundamental en la configuración del curso de la historia. La historia de cómo un diario en quiebra, con una tirada de apenas 9.000 ejemplares cuando Adolph Ochs lo adquirió en 1896, logró alcanzar tal posición de poder es el eje central de El reino y el poder, una obra maestra del periodista Gay Talese.

Publicada en los años sesenta, esta fascinante narración se sumerge en el mundo del periodismo y revela las intrigas que se esconden detrás de las noticias. Talese no solo explora la vida pública y privada de la célebre familia Ochs y sus descendientes, sino que también desentraña las complejas relaciones entre los directivos del periódico y figuras de poder como presidentes, reyes y embajadores. Las luchas internas por el control del diario son un reflejo de las tensiones que han marcado la historia del periodismo.

Considerado un clásico del género de ensayo, El reino y el poder destaca por su pulso narrativo, similar al de una gran novela. La obra mantiene su vigencia, resonando con los titulares de actualidad y recordándonos la importancia del periodismo en la sociedad contemporánea. En un momento en que la información es más crucial que nunca, la lectura de este libro se convierte en una reflexión sobre el poder de la prensa y su capacidad para influir en el mundo.

La obra de Talese no solo es un relato sobre un periódico, sino una exploración profunda de la relación entre el poder y la información. Su estilo narrativo cautivador invita a los lectores a adentrarse en un universo donde las palabras tienen el poder de cambiar el rumbo de la historia.

Ficha del libro:

GéneroEnsayo
EditorialALFAGUARA
Año de edición2026
ISBN9788420461571
ISBN digital9788420461588
IdiomaEspañol

Lo más visto

Cultura

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf