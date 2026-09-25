El reino y el poder: el ascenso de un imperio periodístico en Manhattan

En un edificio gótico gris de catorce plantas, situado en la calle Cuarenta y tres de Manhattan, se alza el imperio periodístico más poderoso del mundo. Este periódico, cuya influencia perdura hasta hoy, ha sido fundamental en la configuración del curso de la historia. La historia de cómo un diario en quiebra, con una tirada de apenas 9.000 ejemplares cuando Adolph Ochs lo adquirió en 1896, logró alcanzar tal posición de poder es el eje central de El reino y el poder, una obra maestra del periodista Gay Talese.

Publicada en los años sesenta, esta fascinante narración se sumerge en el mundo del periodismo y revela las intrigas que se esconden detrás de las noticias. Talese no solo explora la vida pública y privada de la célebre familia Ochs y sus descendientes, sino que también desentraña las complejas relaciones entre los directivos del periódico y figuras de poder como presidentes, reyes y embajadores. Las luchas internas por el control del diario son un reflejo de las tensiones que han marcado la historia del periodismo.

Considerado un clásico del género de ensayo, El reino y el poder destaca por su pulso narrativo, similar al de una gran novela. La obra mantiene su vigencia, resonando con los titulares de actualidad y recordándonos la importancia del periodismo en la sociedad contemporánea. En un momento en que la información es más crucial que nunca, la lectura de este libro se convierte en una reflexión sobre el poder de la prensa y su capacidad para influir en el mundo.

La obra de Talese no solo es un relato sobre un periódico, sino una exploración profunda de la relación entre el poder y la información. Su estilo narrativo cautivador invita a los lectores a adentrarse en un universo donde las palabras tienen el poder de cambiar el rumbo de la historia.

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