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Explosión en Plaka, Atenas, deja heridos y colapsa edificio en zona turística

Una explosión en el distrito de Plaka, cerca de la Acrópolis de Atenas, ha dejado al menos dos personas heridas. Los bomberos rescataron a las víctimas de un edificio contiguo que también sufrió daños significativos.

25/09/2026 | 05:30Redacción Cadena 3

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Una explosión cerca de la Acrópolis en Grecia hiere al menos a 2 y derrumba un edificio

FOTO: Una explosión cerca de la Acrópolis en Grecia hiere al menos a 2 y derrumba un edificio

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ATENAS (AP) — Una potente explosión sacudió el distrito turístico de Plaka, cercano a la antigua Acrópolis de Atenas, el viernes por la mañana. Este evento provocó el derrumbe de un edificio y dejó al menos dos personas heridas que tuvieron que ser rescatadas de un inmueble contiguo, según informaron las autoridades.

La explosión tuvo lugar en un antiguo edificio de dos plantas ubicado en el histórico distrito de Plaka, que se encuentra al pie de la colina de la Acrópolis, el monumento más visitado de Grecia, según explicaron los bomberos. El derrumbe del edificio afectó también a las estructuras vecinas, que sufrieron daños considerables.

Los bomberos lograron rescatar a dos mujeres de un edificio cercano, quienes, según la policía, fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica. Además, la prensa local reportó que un transeúnte sufrió heridas leves como resultado de la explosión.

La policía acordonó la zona mientras los bomberos indicaron que los rescatistas estaban revisando el área en busca de posibles más personas atrapadas entre los escombros. Imágenes de video del lugar mostraban escombros esparcidos por la calle y autos estacionados que habían sido destrozados por la caída de restos del edificio colapsado.

Hasta el momento, la causa de la explosión no ha sido confirmada, aunque la prensa local ha indicado que se sospecha de una fuga de gas como posible origen del incidente.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Atenas?
Una explosión potente en el distrito de Plaka provocó el derrumbe de un edificio y dejó al menos dos heridas.

¿Quiénes fueron afectados?
Al menos dos mujeres fueron rescatadas de un edificio contiguo y un transeúnte sufrió heridas leves.

¿Cuándo sucedió la explosión?
El incidente ocurrió el viernes por la mañana.

¿Dónde tuvo lugar la explosión?
En el distrito turístico de Plaka, cerca de la antigua Acrópolis de Atenas.

¿Por qué se sospecha de una fuga de gas?
La causa de la explosión aún no ha sido confirmada, pero se apunta a una posible fuga de gas.

[Fuente: AP]

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