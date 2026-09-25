El primer ministro de Nepal advierte en la ONU sobre la crisis climática tras devastadoras inundaciones

NACIONES UNIDAS (AP) — El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, reprendió a otros líderes mundiales el jueves y afirmó que las recientes inundaciones letales en su país le recuerdan a un planeta cada vez más caliente que el cambio climático sigue perjudicando a personas que no causaron la crisis, pero que ahora necesitan ayuda.

La catástrofe de finales de agosto "no fue solo una tragedia local. Fue una advertencia para el mundo. Y hoy les pregunto: ¿De verdad han escuchado esa advertencia?", manifestó Shah ante la Asamblea General de Naciones Unidas el jueves por la noche. "Hace casi tres años, a la sombra de nuestro monte Everest, el secretario general de Naciones Unidas advirtió a la humanidad sobre la locura y el inminente desastre climático".

"Ese grito desde la cima del mundo no se escuchó lo suficiente", agregó Shah. "Nosotros en Nepal lo escuchamos. Nuestras comunidades lo escucharon. Científicos de todo el mundo lo escucharon. Lo reiteraron con pruebas. Pero nosotros, los líderes políticos, hemos sido negligentes al traducir esas advertencias en acciones con la rapidez y la escala que requieren las personas vulnerables".

Científicos internacionales han vinculado el deshielo del permafrost debido al cambio climático —provocado por la quema de carbón, petróleo y gas— con la inestabilidad del glaciar, que colapsó parcialmente y desencadenó una inundación masiva que mató al menos a 1.400 personas y dejó cientos de desaparecidos.

Shah señaló que Nepal aportó menos de una décima parte del 1% de los gases de efecto invernadero que están detrás del cambio climático. Cerca del 99% de la electricidad de Nepal proviene de la energía hidroeléctrica, y muchos trabajadores quedaron atrapados en túneles por las inundaciones.

"Nosotros no creamos esta crisis y, sin embargo, estamos pagando un precio colosal por ella", declaró Shah, un exrapero e ingeniero de 36 años que es el jefe de gobierno más joven en dirigirse a la Asamblea este año. "Nuestros glaciares retroceden, las laderas de nuestras montañas se vuelven inestables, nuestros ríos se vuelven menos previsibles y cada gran desastre amenaza con borrar años de desarrollo".

Con un topi negro —un sombrero tradicional nepalí sin ala—, Shah habló luciendo sus característicos lentes de sol oscuros, que usa por razones médicas. Afirmó que "las trágicas consecuencias de un calentamiento del clima" le dicen al mundo que "el cambio climático no conoce fronteras. Los glaciares y las inundaciones no viajan con sellos ni pasaportes".

Subeksha Khadka, una activista humanitaria y ex Miss Nepal International, elogió el discurso del mandatario en una entrevista online y reiteró su advertencia: "Esta vez, Nepal ha estado en el punto de mira, pero podría ser cualquiera. Esta es nuestra historia ahora mismo, y mañana puede ser la de cualquiera. Así que es hora de actuar".

Shah no pidió una cantidad específica de ayuda, pero calificó el sistema internacional de asistencia financiera como inadecuado y demasiado burocrático, incluyendo un fondo para pérdidas y daños acordado hace unos años para países pobres azotados por desastres climáticos que no causaron.

"La financiación climática no debe convertirse en otro laberinto burocrático en el que los países vulnerables pasen años" abriéndose paso cuando necesitan ayuda, manifestó. "Cuando una casa se está incendiando, no le pedimos a una familia que complete 50 formularios. Actuamos. Esto es lo que significa la justicia climática".

Exhortó a la Asamblea General a actuar en materia de socorro, rehabilitación y reconstrucción —conceptos tradicionales de ayuda internacional—, pero también en "responsabilidad, reparación, resiliencia". La reparación es una palabra y un asunto que irrita a naciones industriales occidentales como Estados Unidos, que, históricamente, es el mayor emisor de carbono del mundo.

En los últimos 75 años, Estados Unidos ha arrojado a la atmósfera alrededor de 1.500 veces más carbono que Nepal, según el Global Carbon Project, un grupo de científicos que rastrea las emisiones de gases de efecto invernadero por países. Las emisiones históricas importan porque el dióxido de carbono permanece en la atmósfera durante más de un siglo atrapando calor.

Washington anunció esta semana 31 millones de dólares en ayudas a Nepal para la recuperación tras las inundaciones, lo que eleva la aportación total del país a 36 millones. Es menos del 1% de lo que se necesita.

"Las evaluaciones preliminares indican que, solo por el desastre reciente, Nepal ha sufrido pérdidas de más de 5.000 millones de dólares, casi el 15% de nuestro PIB y un tercio de nuestro presupuesto anual", apuntó el miércoles Shisir Khanal, ministro de Exteriores nepalí, en la cumbre climática de la ONU. "Por lo tanto, para Nepal, esta catástrofe no es meramente una emergencia humanitaria. Es una emergencia de desarrollo que desmantela años de progreso. Es una crisis de justicia que deja al descubierto las desigualdades de la acción climática global y es una crisis existencial que golpea la propia supervivencia de nuestras comunidades y nuestro futuro".

"Lo que ocurrió en Nepal no es un desastre aislado, sino un adelanto de lo que espera a muchas naciones vulnerables", afirmó Khanal.

El exvicepresidente de Estados Unidos Al Gore dijo en una entrevista que el desastre de Nepal muestra que la crisis climática "estaba empeorando mucho más rápido" de lo que la gente puede soportar y anticipa problemas con el deshielo de los glaciares que alimentan todos los grandes ríos de Asia, amenazando el suministro de agua de 2.000 millones de personas.

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Delgado informó desde Nueva York. La periodista de The Associated Press Jennifer McDermott contribuyó a este despacho.

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