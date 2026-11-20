FOTO: El nido: una exploración del dolor y la culpa en la maternidad

El debut literario de Eduard Sola, conocido por su trabajo como guionista en producciones como Querer y Casa en llamas, nos presenta "El nido", una novela que se adentra en las complejidades de la maternidad y el peso del pasado. La protagonista, Sara, es una ornitóloga que, al cumplir cincuenta años, se enfrenta a un nuevo vacío en su vida: la independencia de su hijo menor. Este cambio no solo marca un hito en su vida familiar, sino que también reabre viejas heridas que nunca sanaron del todo.

La historia se desarrolla en el delta del Ebro, un lugar cargado de recuerdos y significados para Sara. Con el pretexto de realizar un estudio sobre un pájaro en peligro de extinción, regresa a su antigua casa de vacaciones, donde un trágico accidente transformó para siempre la dinámica familiar. Este regreso se convierte en un viaje emocional que la confronta con la culpa y el rencor, sentimientos que han estado latentes durante más de una década.

A medida que Sara se adentra en su pasado, la narrativa se torna intensa y conmovedora. La autora nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del dolor y la forma en que las madres lidian con sus emociones. La pregunta que subyace en la trama es profunda: ¿qué sucede cuando una madre finalmente se atreve a poner palabras a su sufrimiento? Esta exploración del dolor maternal es un tema relevante en la actualidad, donde las expectativas sociales sobre la maternidad a menudo chocan con la realidad de las experiencias individuales.

"El nido" no solo es una historia sobre la pérdida y la culpa, sino también un relato sobre la búsqueda de la identidad y la resiliencia. La prosa de Eduard Sola es envolvente, lo que hace que la lectura sea compulsiva y que el lector se sumerja en la vida de Sara y sus dilemas. La novela se convierte en un espejo que refleja las luchas internas de muchas mujeres que, como Sara, deben enfrentar su pasado para poder avanzar.

En un mundo donde las historias de maternidad a menudo son idealizadas, "El nido" ofrece una perspectiva honesta y cruda. La obra de Eduard Sola se destaca no solo por su narrativa cautivadora, sino también por su capacidad de resonar con el lector, invitándolo a cuestionar sus propias experiencias y emociones. Sin duda, esta novela se posiciona como una de las lecturas imprescindibles del año.

Ficha del libro:

| Campo | Detalle |

|--------------------|-------------------------------|

| Género | Ficción literaria |

| Editorial | EDICIONES B |

| Año de edición | 2026 |

| ISBN | 9788466685047 |

| Idioma | Español |

| Nº de páginas | 240 |