Cortisol: la hormona del estrés y su impacto en nuestra salud

El estrés, esa sensación tan común en la vida moderna, puede tener una explicación científica clara: el cortisol. Esta hormona, producida por las glándulas suprarrenales, juega un papel crucial en diversas funciones del cuerpo humano, desde la regulación de la energía hasta el control del sueño y el apetito. En su obra "Cortisol. La hormona del estrés", la naturópata Mélanie Duféey nos invita a explorar cómo el desequilibrio en los niveles de esta hormona puede desencadenar una serie de problemas de salud, como la fatiga crónica, el insomnio y los trastornos digestivos.

El enfoque de Duféey es holístico y responsable, proponiendo métodos naturales para restaurar el equilibrio del cortisol en nuestro organismo. A través de su experiencia, la autora comparte estrategias que permiten calmar el sistema nervioso y recuperar una vitalidad duradera. Este libro no solo es una guía para entender el estrés, sino también un recurso práctico para aquellos que buscan mejorar su calidad de vida.

En un mundo donde el estrés se ha convertido en una constante, la obra de Mélanie Duféey se presenta como una herramienta valiosa. La autora combina su conocimiento en naturopatía con un enfoque accesible, lo que la convierte en una lectura esencial para quienes desean comprender mejor su cuerpo y su salud mental. La relevancia de este tema es innegable, especialmente en tiempos donde el bienestar emocional y físico es más importante que nunca.

Al final, "Cortisol. La hormona del estrés" no solo nos ofrece respuestas, sino que también nos empodera para tomar el control de nuestra salud. En un contexto donde el estrés puede parecer ineludible, este libro se erige como un faro de esperanza y conocimiento.

**Ficha del libro**

**Género:** Varios, otros géneros

**Editorial:** OBERON-ANAYA

**Año de edición:** 2026

**ISBN:** 9791387775445

**Idioma:** Español