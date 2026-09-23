Las Leonas golearon a Chile y se quedaron con el oro en los Suramericanos

La Selección argentina femenina de hockey sobre césped, "Las Leonas", se impuso 5 a 0 ante Chile y se coronó campeona en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El equipo "albiceleste" logró su victoria gracias a los goles de Lara Casas, Pilar Palacio, Catalina Andrade y Lourdes Pishton (x2). Con este triunfo, obtuvieron una nueva medalla dorada y recuperaron el título que habían perdido en 2022, precisamente ante Chile.

Desde que el hockey femenino se incluyó en los Juegos Suramericanos en 2006, "Las Leonas" han conquistado cuatro medallas de oro y una de plata. Es importante mencionar que en la edición de Medellín 2010 la disciplina no se llevó a cabo.

Las medallas doradas previas del equipo argentino se obtuvieron en Buenos Aires 2006, Santiago 2014 y Cochabamba 2018. En Asunción 2022, el equipo había quedado en segundo lugar tras caer en la final con Chile, llevándose la medalla plateada.

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El equipo redondeó un torneo casi perfecto, mostrando un rendimiento sólido desde la fase de grupos hasta la final. En la etapa clasificatoria, comenzaron con una goleada de 14 a 0 sobre Paraguay, continuaron con un 5 a 0 contra Uruguay y cerraron la fase de grupos con un 5 a 1 sobre Chile.

En su último partido de grupos, lograron una impresionante victoria de 19 a 1 ante Perú, destacándose en uno de los encuentros más desiguales del certamen. De esta forma, llegaron a la final invictas y decididas a conquistar su cuarta medalla dorada.

La alegría de "Las Leonas" se ve reforzada tras haber ganado el Mundial 2026, donde se consagraron ante Países Bajos en una emocionante definición por penales el pasado 29 de agosto.

De ese equipo campeón, siete jugadoras formaron parte del plantel en los Juegos Suramericanos. El entrenador Fernando Ferrara incluyó a la arquera Mercedes Artola, las defensoras Emma Knobl y Milagros Alastra, la mediocampista Sofía Cairó, y las delanteras Lara Casas, Zoe Díaz y Brisa Bruggesser.